Сибирячка 29 лет искала пропавшего в тайге отца, неожиданную правду рассказал, умирая, его друг

Алена на руках у отца. Фото: личный архив.

История многолетних поисков и ожиданий потерявшегося в тайге мужчины получила неожиданную развязку. Выяснилось, что числившийся 29 лет пропавшим без вести житель Биробиджана Николай Нем погиб из-за малодушного друга. И только перед смертью единственный свидетель произошедшей трагедии признался родственникам в своем страшном поступке, облегчив душу. Что именно произошло 30 августа 1991 года в тайге и почему друг молчал всю свою жизнь — в материале КП-Новосибирск.

УЕХАЛ ЗА БРУСНИКОЙ И НЕ ВЕРНУЛСЯ

В тот день, 30 августа 1991 года, Николай Нем сел за баранку своего грузовичка и вместе с коллегами отправился заготавливать бруснику на зиму в район поселка Тырма. Компания мужиков из 15 человек, все работники местного горводоканала, каждый год собирали ягоду и отдыхали на природе.

Спустя два дня они вернулись домой, правда за рулем грузовика был уже не Николай.

— Маме и мне сказали, что он потерялся, — рассказала КП-Новосибирск Алена Махова. — Мы сразу обратились в милицию и к спасателям, начались поиски. Даже вертолет заказывали, чтобы он облетел всю территорию. Но никаких следов найти не удалось. Папа просто как сквозь землю провалился.

Всех участников поездки допросил участковый, но никаких зацепок. Друзья и коллеги в один голос утверждали, что разбрелись по лесу, собирали ягоду, даже не сразу заметили, что Николай пропал. Говорят, что искали своими силами, кричали в тайге до хрипоты — звали, а потом поняли, что это бесполезно, да и на работу надо выходить. Взяли его машину и вернулись в город.

Николай Нем работал водителем. Фото: личный архив.

«МЫ ЖДАЛИ И ВЕРИЛИ»

У Николая было трое детей. Старшая, 17-летняя Алена, отчетливо помнила отца, а вот младший брат, которому на тот момент было всего 3 годика, совсем не понимал, что происходит, только все время ждал папу с работы, чтобы он обнял его перед сном.

— Средняя сестра — Ольга — переживала все это по-своему. Она на год вообще замолкла, ни с кем не разговаривала, не делилась своей болью, — продолжает Алена Махова.

Супруга пропавшего — Лира, на плечи которой свалились не только хозяйственные заботы, но и воспитание детей, каждый день лила слезы по любимому мужу. Она так и не смогла устроить свою личную жизнь, до последнего верила, что Николай вернется, хранила ему верность.

— У них очень романтичная история с папой, — добавляет Алена. — Он был старше на 15 лет. Часто приходил в гости к маминому отцу, они дружили. А потом однажды моя мама заявила: «Я люблю его и уйду к нему жить». Отец ее, конечно, разозлился, положил нож на порог и сказал, что если перешагнет, то ноги ее больше в отчем доме не будет. Мама перешагнула и потом долго с родителями не общалась. Но любовь у них с папой была сумасшедшая. Такая, наверное, только в кино бывает.

Через месяц после исчезновения Николая поиски прекратились. Но родственники никак не могли смириться с потерей и продолжали искать его своими силами. Даже к экстрасенсам разным ходили, но информации о том, жив он или мертв, не было.

— Первый год без папы был самый тяжелый, — вспоминает Алена. — Малейший шум в подъезде — и ты бежишь к двери. И второй год, третий… Уже кожаная куртка в шкафу перестала им пахнуть — такой родной запах табака и бензина… Уже люди при виде меня перестали говорить «Колина дочка». Я не смогла там жить — видеть его здоровых, счастливых друзей и коллег, которые ходят на работу, воспитывают детей… А мы одни… Уехала в Новосибирск — хотела убежать от всего этого.

Семья хранила фото родного человека, который пропал. Фото: личный архив.

СТРАШНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Годы шли, боль от потери близкого человека не утихала, но каждодневные дела и заботы отдаляли тот страшный августовский день. И вот раздался телефонный звонок.

— Позвонила дочь Сергея, одного из папиных друзей из той, прошлой жизни. Говорит, что Сергей умер. Но перед самой смертью открыл тайну, которая, видимо, мучила его все эти десятилетия, не давала спокойно спать, — со слезами говорит Алена. — Сергей признался, что это он бросил умирать в тайге моего раненого отца. Вроде как побежал за помощью, сам заблудился, но когда вышел к грузовику и увидел мужиков, никому ничего не сказал. Подумал, что не сможет показать то место, не найдет его, и испугался осуждения.

Со слов Сергея стало понятно, что Николай оступился, упал в яму и звал на помощь. Мужчина увидел, что у Николая сломаны ноги, много крови, да и яма глубокая. Сказал, что сбегает за подмогой, ушел и не вернулся. Он и остальным не сказал, где видел Николая, и сам даже не попытался его спасти. Почти 30 лет Сергей жил с этим камнем на сердце, но перед смертью попросил родных сообщить жене и детям Коли о его жестоком поступке.

— Вряд ли от этого признания нашей семье стало легче, — вздыхает Алена. — А когда стали рассказывать маме, то она почему-то прервала нас, не захотела знать, а только сказала: «Ничего не хочу слышать об этом». Почти 30 лет она его ждала. Может быть, и до сих пор ждет...

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