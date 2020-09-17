Фаворитка «Голос. Дети» Соня Туманова, которую не выпустили на сцену, попала в финал «Детского Евровидения»

Сибирская школьница прошла в финал российского тура отбора на "Детское Евровидение". Фото: предоставлено Анастасией Тумановой.

13-летняя сибирячка Софья Туманова, занявшая второе место в последнем сезоне шоу «Голос. Дети», активно продолжает свою творческую карьеру. Напомним, Соня прославилась выступлением в финале проекта. Девочка плохо себя чувствовала, из-за чего ее изолировали в специальном помещении, не выпустив на сцену. Выступать без поддержки, ведущих, зрителей было очень сложно.

— Теперь я видел все! Настоящий детский подвиг, — сказал про финалистку Дмитрий Нагиев.

До победы Соне не хватило совсем чуть-чуть — она заняла второе место, но благодаря необычному выступлению приобрела армию поклонников. А сейчас продолжает заниматься музыкой. Девочка целый месяц снималась в реалити-проекте на YouTube «Кто ты?» и параллельно проходила отбор на «Евровидение».

— Август и сентябрь у нас очень насыщенные, — рассказала «КП» — Новосибирск» мама голосистой школьницы Анастасия Туманова. — Сначала Софья снималась в реалити в Сочи, которое организовала бывший продюсер Полины Гагариной Татьяна Тур. В проект попали только 13 детей из 20 тысяч. И это уже большая победа.

Талантливые ребята жили в курортном городе на закрытой вилле, демонстрируя зрителям не только свои творческие способности, но и другие качества. Победителям шоу пообещали 1 миллион рублей и контракт с известным лейблом. Правда, не все выпуски еще вышли в эфир — результат конкурса будет известен позже. В тех сериях, которые уже выложены в интернет, видно, что Соне в этом проекте пришлось нелегко. Девочка даже чуть не уехала домой из-за нарушения установленных правил. Софья так скучала по маме, что выпросила у наставников телефон и отправила сообщение.

— Она там была одна. Конечно скучала, — говорит Анастасия. — Но дочь уже самостоятельная. Все прошло хорошо. Она даже на самолетах уже сама летает.

Сразу после съемок в курортном городе Тумановы отправились в Москву на кастинг «Евровидения». Там была очень большая конкуренция, но сибирячка покорила жюри своей новой песней «Больше света».

— Релиз песни вышел в августе, как раз к Сониному дню рождения, к 13-летию, — продолжает Анастасия Туманова. — Написана песня талантливой семейной парой Михаилом и Екатериной фон Галль.

Софья очень надеется, что зрители проголосуют за нее. Фото: предоставлено Анастасией Тумановой.

Софья прошла очень жесткий отбор, но самое страшное впереди. 25 сентября в эфире телеканала «Карусель» выйдет финальный концерт, где зрители и жюри окончательно определят победителя, который поедет представлять Россию на международном конкурсе.

— По жребию Софье выпало выступать первой, она будет открывать программу. Репетиции начинаются с 19 сентября. А голосование за участников открылось 16 сентября. Все, кто болеет за Соню Туманову, могут отдать ей свой голос, пройдя по ссылке. Нам очень важна поддержка сибиряков и жителей всей страны, — добавила Анастасия.

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