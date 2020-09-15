Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 16 сентября 2020 года: COVID-19 сгубил 398 сибиряков

Врачи делают все возможное, чобы пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 сентября 2020 года не радуют: за прошедшие сутки в регионе появилось 59 новых пациентов с диагнозом COVID-19 . Всего с начала эпидемии в Новосибирской области были зарегистрированы 12207 зараженных коронавирусом, среди заболевших оказались 720 детей. Новосибирская область по-прежнему занимает 20-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Новосибирске на 15 сентября 2020 года.

ПОЧТИ 11 ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

В Новосибирской области насчитывается 10 934 пациентов, излечившихся от COVID-19 с начала вспышки заболевания. Эти люди победили опасную болезнь под присмотром врачей и были выписаны из больниц в разное время. За прошедшие сутки медики выписали еще 59 человек, ровно столько же, как и новых заболевших.

ОДНА СМЕРТЬ ЗА СУТКИ

70-летняя сибирячка стала новой жертвой COVID-19 за минувшие сутки. По данным оперативного штаба Новосибирской области всего в регионе от коронавируса умерли 398 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 59 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты.

Театры: Откроются с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: откроются с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через

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