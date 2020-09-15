В Новосибирской области коронавирусом заболели больше полусотни человек

Коронавирус диагностировали еще у 59 человек. Фото: архив КП

Во вторник, 15 сентября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки еще 59 человек заболели коронавирусом, выздоровели 59 пациентов, умерла пожилая женщина.

— С начала эпидемии коронавирусом заболели 12 207 человек, в том числе инфицированы 720 детей. Выздоровели 10 934 пациента, скончались 398 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В Новосибирской области отменили почти все ограничительные меры. Возобновили свою работу магазины, торговые центры, салоны красоты, кинотеатры и рестораны.

Как сообщает областной минздрав, скоро в регион поступит первая партия вакцины от коронавируса. КП-Новосибирск рассказали, что первым прививку поставят медикам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, кто первый сможет сделать прививки против коронавируса в Новосибирске.

Прививку сделают в два этапа. (подробнее)