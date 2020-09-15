В Новосибирской области от коронавируса скончалась 70-летняя женщина

В Новосибирской области от коронавируса умерла пенсионерка. Фото: архив КП

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что запоследние сутки от коронавируса умерла еще одна пациентка инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончалась еще одна женщина в возрасте 70 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 398 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 40 человек, подключены к аппарату ИВЛ 7 пациентов.

За последние сутки коронавирусом заболели еще 59 человек, выздоровели 59 пациентов.

В регионе зафиксировано 12 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе инфицированы 720 детей, выздоровели 10 934 пациента.

В Новосибирской области продлен режим повышенной готовности до конца сентября. При этом почти все ограничительные меры сняли. Но в общественных местах по-прежнему нужно быть в защитной маске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru