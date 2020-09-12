Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 13 сентября 2020 года: зараза унесла жизни 390 сибиряков

Врачи пока не могут победить болезнь. Фото: Минздрав НСО.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 сентября 2020 года, увы, не радуют: только за минувшие сутки заразу подцепили 50 человек. Всего с начала вспышки болезнь диагностировали у 120444 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 13 сентября 2020 года. Фото: «Яндекс».

УМЕР ЕЩЕ ОДИН ПАЦИЕНТ

У врачей не всегда получается спасти пациента: за минувшие сутки в Новосибирске умер еще один человек с коронавирусом. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 390 человек: в основном это пожилые люди с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

В реанимации на ИВЛ находятся 3 человека: медики борются за их жизнь.

БОЛЕЮТ ДЕТИ

За прошедний день коронавирус подтвердился у двух маленьких пациентов: всего в регионе заболели 792 ребенка. За сутки госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе ребятишки с подтвержденным диагнозом.

941 взрослый пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 941.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 50 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.

Театры: Откроются с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

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