Новосибирск снова хотят сделать столицей России

Новосибирску уже больше 70 лет прочат статус столицы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сделать Новосибирск столицей за последние 25 лет хотели уже не раз — и чиновники, и ученые, и политики выдвигали такую идею. И вот очередное предложение поступило от сенатора из Тверской области Владимира Лукина.

— Если мы действительно хотим серьезно развивать страну в тех географических параметрах, в которых она существует, было бы лучше, если бы столица располагалась ближе к географическому центру страны, — отметил Владимир Петрович в интервью «Взгляду». — Возможно, это будет один из центров Западной Сибири. Например, третий по величине город страны — Новосибирск.

Владимир Лукин — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, так что к его идеям относятся внимательно. Корреспонденты «КП» — Новосибирск» вместе с экспертами попытались разобраться, что ждет город, если предложение однажды будет принято. И нужно ли это сибирякам?

«БУМ РАЗВИТИЯ И ПРИТОК ДЕНЕГ»

Предложение Владимира Лукина поддержала депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя:

— Мне, как сибирячке, безумно нравится эта идея. Сейчас столичное положение занимает Москва, а это всегда преференции. Наша налоговая система подразумевает распределение налогов таким образом, что большая часть денег с них достается Москве. Просто потому, что в Москве, например с точки зрения логистики, зарегистрировать свое предприятие выгоднее. И бизнесмены специально регистрируют свои фирмы в Москве, а сами работают в регионах, но деньги идут в столицу. Если мы посмотрим по географическому положению, то, безусловно, Москва — центр пересечения всех торговых путей, транспортный узел. Там и аэропорты, и хорошие дороги. И если мы перенесем столицу в Новосибирск, то это повлечет экономический сдвиг в сторону сибирских регионов.

Экономист Михаил Делягин идею переноса столицы за Урал тоже абсолютно поддерживает:

— Безусловно, патриоты Новосибирска должны хотеть, чтобы их город стал столицей. Это влечет за собой большой приток ведомств различного уровня, а вслед за ним — бум развития инфраструктуры и приток денег. Кроме того, начнет развиваться благоустройство, будет ограничена преступность. А еще город будет получать федеральные выплаты на исполнение столичных функций. Что, согласитесь, всем приятно.

— А для страны это тоже будет плюс?

— Да. Возьмем, к примеру, Астану, которая стала Нур-Султаном. Когда туда перенесли столицу, то значительный импульс в развитии получили регионы Северного Казахстана. При этом Алма-Ата осталась Алма-Атой, сохранив свое значение как культурный центр. Но я бы все-таки в России в качестве столицы выбрал Енисейск Красноярского края. Считаю, что для столицы больше подходит маленький город подальше от Москвы и в значительно худших климатических условиях, а не мегаполис, где все уже обустроено. Это будет фактором развития территорий, а не нагрузкой для имеющейся инфраструктуры.

«ВСЕ ЭТИ РАЗГОВОРЫ - НАИВНАЯ МЕЧТА»

А вот новосибирский краевед Юрий Лобанов против того, чтобы Новосибирск стал второй Москвой.

— Я считаю, что эта инициатива для Новосибирска совершенно вредная! Если делать новую столицу, то делать ее нужно в новом городе с нуля. У Новосибирска своя судьба, свое лицо, своя история, и перенос столицы уничтожит естественный ход его развития, — считает Юрий Лобанов, сотрудник Музея города Новосибирска. — Это будет уже совершенно другой город, в который переместятся сотни учреждений и который будет перестроен в короткое время. Новосибирск изменится до неузнаваемости, и горожане вряд ли как-то смогут контролировать этот процесс. Это уже будет воля федеральной власти, и что из этого получится, никто не знает. И я, как человек, который в Новосибирске родился и вырос, не хотел бы, чтобы он стал столицей. Мне кажется, все эти разговоры — наивная мечта о манне небесной, что деньги в город потекут рекой, начнется благоустройство. Возможно, и так, но это будет уже другой город для других людей, и мы будем только ходить по улицам, удивляться и не узнавать любимые места.

Юрий Лобанов видит развитие третьего города страны совсем другим:

— Новосибирск должен развиваться и идти по своему пути нового сибирского города — города ученых и творческих людей. Я не хочу, чтобы он стал административным центром больше, чем он есть, чтобы административная функция задавила все остальные. Новосибирск должен быть городом студенческим, научным, чтобы он ассоциировался у всей страны именно с этим.

Политолог Евгений Минченко считает, что Новосибирск абсолютно не готов стать столицей:

— Идея бессмысленная! Город не приспособлен для того, чтобы переносить сюда большое количество административных зданий. Новосибирск — миллионник с соответствующими экологическими и дорожными проблемами, и сибиряки просто проклянут того, кто притащит сюда еще и органы государственной власти. Потому что из-за пробок проехать будет невозможно. Так что это глупость, не имеющая под собой никакого реального основания.

КСТАТИ

Кто еще хотел заменить Москву?

О переносе столицы страны в Новосибирск разговоры ходили еще в годы Великой Отечественной войны — именно в те годы возник миф о бункере Сталина, расположенном под оперным театром. Что ж, в случае неблагоприятного исхода на фронтах наш город действительно мог оказаться удачно расположенной столицей, до которой вряд ли добрались бы как немцы с запада, так и японцы с востока.

В 1993 году, во время обострения конфликта президента Ельцина с Верховным Советом страны, Новосибирск рассматривался Русланом Хасбулатовым и Александром Руцким как возможное местопребывание парламента и правительства России. Это предложение выдвинули облсоветы сразу нескольких российских регионов.

Затем, уже в 2000-х, о переносе столицы России из Москвы говорили некоторые депутаты городского и областного советов депутатов тогдашних созывов, после чего тема на некоторое время перестала быть актуальной.

Громкое заявление о «размосквичивании» весной 2012 года сделал тогдашний глава МЧС Сергей Шойгу. Он тоже считал, что перенос столицы за Урал может положительно повлиять на управление страной.

В 2017 году глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов составил целый проект «Доктрина размосквичивания» и направил его президенту. По мнению ученого, страна гиперцентрализована, в столице проживает почти пятая часть населения всей России. И из-за этой внутренней миграции страна может потерять свои геополитические преимущества. Собственно, поэтому столицу и надо переносить в Сибирь или на Дальний Восток. Никто, конечно, не говорил, что столицей непременно станет Новосибирск.

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