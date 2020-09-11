Мэр Новосибирска прокомментировал идею сделать столицей России Новосибирск

Новосибирск предложили сделать столицей России. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В пятницу, 11 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказал свое мнение по поводу идеи сенатора Владимира Лукина сделать Новосибирск столицей России.

— Я благодарю за такое внимание к Новосибирску. Думаю, подобные рассуждения для многих жителей города небезразличны. Это говорит о том, что Новосибирск на самом деле столичный город. Мы по праву носим звание столицы Сибири. Это тешит самолюбие, — прокомментировал идею сенатора мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, идею сделать Новосибирск столицей России предложил сенатор Совета Федерации Владимир Лукин. Об этом он заявил в интервью газете «Взгляд». По его мнению, лучше расположить федеральный центр страны ближе к ее географическому центру. Хотя он отметил, что перенос столицы на новое место будет стоить колоссальных денег.

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