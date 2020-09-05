Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 6 сентября 2020 года: выздоровевших больше, чем заболевших

За последние сутки в регионе коронавирусом заболели еще 63 человека.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 6 сентября 2020: таковы выздоровевших за сутки снова больше, чем заболевших. За последние сутки в регионе коронавирусом заболели еще 63 человека. Всего в регионе было зарегистрировано 11 670 случаев COVID-19. Также в Новосибирской области сделано 437107 тестов на коронавирус.
Всего в регионе было зарегистрировано 11 670 случаев COVID-19. Фото: сервис "Яндекс"\https://yandex.ru/covid19/stat
ЗАБОЛЕВШИХ СТАЛО БОЛЬШЕ
В сравнении с прошлыми сутками, число заболевших выросло. Если 4 сентября в областном оперштабе сообщили о 56 новых случаях коронавируса, то 5 сентября из число составило уже 63. Впрочем, число выздоровевших тоже значительно превышает предыдущий показатель. По данным на пятницу их число составляло 37 человек, а по данным на субботу — 89.
ПЯТЬ СМЕРТЕЙ ЗА СУТКИ
За последние сутки от коронавируса в Новосибирской области скончались пять человек. Двое мужчин в возрасте 62 и 66 лет, и трое женщин в возрасте 67, 73 и 83 лет. Это самое большое количество погибших от COVID-19 за последние две недели. Всего в регионе от коронавируса умерли 376 человек.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Общее число зараженных за день: 63 человека
Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.
Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.
Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.
Театры: закрыты до 30 сентября, разрешены репетиции и подготовка к сезону.
Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей
Санатории: открыты с 1 сентября
Кинотеатры и гостиницы: закрыты до 30 сентября.
Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.
Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.
Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.
Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.
Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт
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