В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 63 человека

В регионе за последние сутки коронавирусом заболели еще 63 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 5 сентября, в областном оперштабе сообщили, что в регионе за последние сутки коронавирусом заболели еще 63 человека. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 11 670 случаев заболевания. Из числа заболевших 690 пациентов — дети. Выписаны из больницы были 10 413 человек, 89 их них — за последние сутки.

— Всего в Новосибирской области сделано 437 107 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 386 жителей области, 37 172 человека сняты с меднаблюдения, — сообщили в оперштабе.

В медучреждениях Новосибирской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 2 354 обращения людей с ОРВИ. Госпитализированы были 32 пациента.

Отметим, что ограничительные меры, принятые в регионе на период пандемии, начинают постепенно снимать. Однако режим повышенной готовности продлится в области до конца сентября.

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