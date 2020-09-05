В Новосибирской области от коронавируса скончались еще пять человек: что о них известно

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще пять человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще пять человек. Об этом сообщили в областном оперштабе сегодня, 5 сентября.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 62 года и 66 лет, и женщины, им было 67 лет, 73 года и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 376 человек, — сообщили в оперштабе.

За последние сутки в регионе было зарегистрировано еще 63 случая заражения COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 11 670 случаев заболевания коронавирусом. Сейчас отделениях интенсивной терапии находятся 43 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов.

В больницы районов области госпитализированы 416 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. В стационарах Новосибирска таких пациентов 859.

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