Незаконную секту неопятидесятников, которая раскололась из-за адюльтера пастора, должны снести, но нет денег

Здание культовой организации построено шесть лет назад. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Череда неприятностей преследует некогда популярную в Новосибирске секту «Исход», она же «Скиния» и «Новое поколение». Религиозный «холдинг» переживает непростые времена. Сначала стало известно, что пастор Алексей Пронькин оказался грешен — завел любовницу, бросив семью. А потом еще и паства заметалась в непонимании, к какому лагерю примкнуть: к неверному мужу или его бывшей супруге Евгении Пронькиной. Пока духовные наставники борются за лайки в «Инстаграме» от своих адептов, «Скиния» серьезно рискует остаться без крыши над головой. Суд решил: здание, где собираются сектанты, должно быть снесено!

Даже собаки впали в транс у входа. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ВПАДАЮТ В ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ»

Оказалось, что здание в Новосибирске на улице Демьяновской, где проходят собрания паствы, построенно нелегально. Выяснилось, что трехэтажный комплекс, маскирующийся под реабилитационный центр, вырос на муниципальной земле еще в 2014 году без спроса и соответствующих разрешений. Сектанты пытались легализовать свой храм, сначала получалось.

— В 2018 году решением третейского суда данная постройка была передана ООО «Сион». По сути это подконтрольная «Скинии» организация. Метод обращения в третейский суд, решения которого часто выносятся в пользу религиозных структур, является одной из схем легализации самовольных строений религиозных организаций России, — сообщил КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.

Пастор и адепты ликовали после этого решения несколько лет. Бурно развивали свою пропагандистскую работу под разными флагами. Когда суд в 2014 году по иску Минюста ликвидировал церковь «Исход», их идеи перекочевали в организации с другими названиями. Прикрываясь благими намерениями исцеления общества от наркотиков и алкоголя, все те же Пронькины продолжали вербовать людей. Периодически к полицейским обращаются родственники или сами потерпевшие от действий неопятидесятников.

— В моей практике есть люди, работа с которыми по выведению из этой секты длилась семь лет, — рассказал КП-Новосибирск эксперт в области религиоведения и сектоведения Олег Заев. — И только спустя два-три года они в полной мере осознали разницу между церковью и сектой. Это воистину сложная и многотрудная задача — вывести человека из секты, особенно если у него наркотическая зависимость. В этом случае человеку по сути подменяют одну зависимость другой, в основу которой заложен целый комплекс трансформационных воздействий. Данная религиозная практика относится к числу современных новоделов и, на мой взгляд, опасна для личности. Начало вовлечения и изменения сознания происходит на стадии объяснения Библии на сектантский манер. Далее приглашают на собрание, где происходит раскачка психоэмоционального состояния человека с помощью длительных музыкальных вступлений с целенаправленным изменением музыкального ритма и громкости. Кроме этого, лидер собрания использует так называемый эриксоновский гипноз, который распространен в подобных сектах: когда адепты впадают в своеобразный транс. Избавиться от такой зависимости намного сложнее уже потому, что зависимостью она не осознается.

Сектанты прикрываются вывеской реабилитационного центра. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ВАМ НАДО - ВЫ И СНОСИТЕ»

По словам эксперта, люди таким образом превращаются в послушных бойцов, могут выполнить любой приказ. В Новосибирске эта армия собирается по адресу: улица Демьяновская, 94. Но встречи оказались под угрозой.

— 3 августа Центральным районным судом вынесено решение об отмене решения третейского суда в отношении самовольно построенного культового сооружения. Здание, где собираются сектанты, теперь официально можно снести, — пояснил КП-Новосибирск источник в силовых структурах региона.

Возможно, сейчас самый удачный момент избавить город от секты неопятидесятников. Заблудшие адепты, разочарованные в поступках своего пастора, еще могут вернуться к нормальной жизни. Но на пути спасения вдруг возник бюрократический порог.

Формальный собственник здания, само собой, прикинулся церковной крысой — без гроша за душой. Хотя всем, конечно, понятно, что алкоголиков и наркоманов лечат не бесплатно, а за приличные деньги. «Вам надо — вы и сносите», — заявил владелец здания в суде. И теперь все работы придется выполнять мэрии, выделяя на это немалые средства из бюджета города. Чиновники должны будут объявить аукцион на снос данного строения, выбрать подходящую компанию и дождаться выполнения работ. На это опять уйдут годы. А сектанты тем временем хоть и грустят, но продолжают привлекать в свои ряды новых сторонников. Может, и вывеску снова поменяют…

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