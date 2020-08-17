Вторая волна коронавируса в Новосибирске 2020: чего ждать осенью

Математики поделились прогнозом, как будет развиваться ситуация с коронавирусом осенью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Новосибирске понемногу отступает: уже шесть дней подряд за сутки выздоравливает больше людей, чем заболевает. Заболевших за все время пандемии в регионе — 10,6 тысяч, из них выписали из больниц уже 9 тысяч человек.

Однако в последнее время от инфекции ежедневно умирают по 3-6 пациентов. Причем болезнь уносит жизни не только пенсионеров, но и зрелых людей: самому молодому из умерших на прошлой неделе было 40 лет.

Кроме того, эксперты предупреждают, что в сентябре сибирскую столицу может накрыть новая волна коронавируса. О результатах вычислений и прогнозах на первую половину сентября корреспонденту «Комсомолки» рассказала научный сотрудник Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Ольга Криворотько.

— Пик выявленных случаев в Новосибирской области пройден в рамках первой волны заболеваемости. Но она может перетечь во вторую волну, в которой пик может быть выше. С учетом открытия школ, детских садов, университетов с 1 сентября можно смоделировать сценарий развития заболевания. К середине сентября число заболевших может составлять около 100-110 человек в сутки. Что касается пика смертности, то он, по-видимому пройден, так как в течение августа в рамках смоделированного сценария развития будут умирать 3-5 человек в день. Но к сентябрю смертность увеличится до 6 человек в день и далее может расти, потому что запаздывание пика смертности от пика заболеваемости в среднем составляет 10-14 дней, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Криворотько.

Эксперт отметила, что вторая волна будет менее массивной и концентрированной, если соблюдать масочный режим и режим индивидуальной изоляции. По предварительным расчетам, рост количества инфицированных начнется уже в первой декаде сентября.

Напомним, в новосибирском «Векторе» начали проводить испытания вакцины от коронавируса. В числе добровольцев оказалась и журналистка «КП-Новосибирск». Кстати, добровольцам платят по 147 тысяч, а после вакцинации держат 23 дня в стационаре с пятиразовым питанием и возможностью ходить в спортзал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Атмосфера как в настоящем бункере»: журналистка «Комсомолки» попала в список добровольцев, на ком испытают вакцину от коронавируса

Она прошла первый этап отбора в «Векторе». Как это выглядело, какие бумаги подписывают подопытные и почему не все из них получат вакцину — в нашем репортаже (подробнее)

В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный

27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат (подробности)

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробности)