«Сердце мне подсказывало — он в беде!»: в странной общине сектантов нашли одноглазого сибиряка, пропавшего месяц назад

Мужчина находится в «реабилитационном центре» больше месяца. Фото: Социальные сети/личный архив

В Новосибирске в реабилитационном центре Украинской протестантской церкви (по крайней мере так они представляются невольникам) обнаружен еще один «потеряшка». Напомним, три дня назад полицейские и поисковики освободили Олега Рыжова: его две недели искали по всему городу как без вести пропавшего. А нашли запертым в двухэтажном доме. Рыжов и рассказал: «Ребята, я был в секте, меня похитили с остановки!» Говорит, людей там держат насильно, кормят одной кашей, заставляют танцевать и молиться.

Спасенный Рыжов теперь пытается вытащить оттуда 31-летнего Антона Пенькова.

— Особая примета — он без глаза. Когда меня забирали, Антон сунул мне записку с номером телефона и шепнул: «Позвони мамке моей», — говорит Рыжов.

Олег позвонил. Дозвонились до женщины и корреспонденты «КП».

«Я ДУМАЛА, ОН РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ»

Ирина Пенькова проживает в маленьком поселке Шипуново. Антон оттуда же. Женщина рассказывает: зимой сын решил поехать в Новосибирск на заработки. Антон регулярно звонил, говорил, что трудится на стройке, все хорошо, а месяц назад... пропал.

— Я думала, он работает без выходных, поэтому нет времени со мной разговаривать. Переживала, конечно, за него, когда уезжал, отпускать не хотела. Сердце материнское подсказывало, что ничего хорошего не происходит, что он в беде. Как ни наберу его — недоступен, — рассказала КП-Новосибирск Ирина.

Люди спят на деревянных кроватях. Фото: личный архив

Женщина характеризует сына сначала только с положительной стороны: работяга, руки золотые, всегда помогал по дому. Но есть в биографии Антона и несколько черных пятен. Оказалось, Пеньков два раза сидел за кражу: воровал мобильники, золото.

— Он образумился после тюрьмы, за любую работу хвататься начал. На стройке у него дела хорошо шли. Но, видимо, из-за коронавируса, из-за кризиса что-то пошло не так. Знаю, что нашел себе девушку, которая закладывала за воротник, вот и он с ней, видать, за компанию, — признается нам Ирина.

ЧТО ЗАБЫЛА УКРАИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СИБИРИ

Видимо, золотые руки нетрезвого Антона приглянулись владельцу «реабилитационного центра» Сергею. Парня подобрали, скорее всего, по классической схеме: увидели пьяным, предложили выпить еще, привезли в дом и закрыли. Дали протрезветь. Мужиков возят на стройку. Кстати, подбирают с улиц и женщин. Тех отправляют «исправляться» в клининговые компании. Чтобы народ думал не только о материальном, но и о духовном, раз в день заставляют молиться: люди встают в круг и под песни и пляски благодарят Бога. Называют это все Украинской протестантской церковью, но силовики считают, что название — это лишь ширма.

— Эти ребята даже не украинцы — русские они. Религия — лишь прикрытие, никакой веры там нет. Просто надо маргиналов чем-то вдохновлять, вот и придумали. Должен же быть какой-то духовный стержень у заведения, которое, кстати, нигде даже не зарегистрировано. По документам это обычный частный дом, — поделился с КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Можно провести аналогию с советскими лечебно-трудовыми профилакториями, которые запрещены, но эта ниша востребована. Движет этими «спасителями» лишь одно: коммерческий интерес. Раньше, если вспомните, в такие реабилитационные центры непутевых сыновей и дочек сдавали мамы и папы, за «лечение» даже приплачивали. Сейчас кризис, денег у населения нет, поэтому клиентов для реабилитации находят как могут — просто увозят с улицы. Люди недоумевают: почему полицейские этих несчастных не освободят? Да потому что они заявления не пишут: одни втягиваются в эти трудовые общины, другие боятся связываться…

Сергей утверждает, что он не держит людей насильно. Фото: личный архив

В Новосибирске все-таки два заявления уже есть. Уголовное дело могут завести по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Тогда организаторам светит до двух лет лишения свободы.

— Проводим доследственную проверку, — официально комментируют в ГУ МВД по Новосибирской области.

А Антон так пока и находится на исправлении у чужих людей.

— Я написала заявление в полицию еще 10 августа. Прошу их: «Вытащите его!» Сама в Новосибирск я не могу приехать — денег нет, — вздыхает Ирина. — Но вот уже 13 августа, а от сына по-прежнему нет ни ответа, ни привета. Телефон до сих пор недоступен…

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