«Они заставляли его молиться»: стали известны подробности поиска мужчины с татуировкой Божьей матери на плече

Мужчина пропал 10 дней назад. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»

Сегодня, 9 августа, закончились поиски Олега Рыжова. Мужчина пропал 10 дней назад. Уехал в Новосибирск из Тогучинского района и не вернулся.

— Мы папу нашли своими силами. Нам позвонили из реабилитационного центра и сказали, что он там. Якобы его нашли на дороге, и отца откачивали. Я уверен, папу удерживали там против его воли, позвонить не давали, — рассказал КП-Новосибирск Иван Рыжов, сын пострадавшего.

Сибиряка нашли в непонятном "реабелитационном центре". Фото: личный архив героя.

По словам Олега, он стоял на остановке и пил пиво. К нему подъехал мужчина предложил еще выпить. Очнулся мужчина уже в центре. Здание находится в Дзержинском районе.

Как только Иван узнал, где папа сразу же выехал за ним. Вызвал полицию и вместе с сотрудниками зашел внутрь дома, но не нашел там отца. Позвонил еще раз по номеру, откуда звонили первый раз и только тогда Олега Рыжова привели к нему.

Дом находится в Дзержинском районе. Фото: личный архив героя.

— Я не знаю законный этот центр или нет. По рассказам папы, их там заставляли молиться, но не креститься. Какую-то музыку включали странную. Он глаза закрывал и про себя читал «Отче наш». Кормили три раза в день непонятной кашей. Папа постоянно пытался сбежать, поэтому нам и позвонили, — говорит Иван.

Как рассказывает мужчина, там живет около 30 человек. Многих отправляют работать на стройки, но зарплату забирают. Иван забрал своего отца и написал заявление в полицию. Теперь правоохранительные органы будут выяснять на каких основаниях Олега Рыжова забрали в этот центр и кто остальные люди, которые там живут.

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