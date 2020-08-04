В Новосибирске потерялся мужчина с татуировкой Божьей матери на плече

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:43:37+03:00

Он успел рассказать родным, что не может понять, на каком берегу находится

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В Новосибирске ищут 52-летнего Олега Рыжова. Он 30 июля уехал на попутке из Тогучинского района в Новосибирск. Вскоре мужчина перестал выходить на связь с родными. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

— В 15.00 часов он уехал, в 19.00 часов звонил из Новосибирска. По телефону сказал, что потерялся, не может понять на каком берегу находится: на левом или на правом. Потом у него разрядился телефон. Больше на связь он не выходил, — рассказала КП-Новосибирск жены сына Олега Рыжова.

Искать мужчину родным помогают волонтеры отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

Приметы мужчины: рост 167 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

На левом ухе вверху у сибиряка рассечение, на правом плече — татуировка иконы Божьей матери с младенцем.

Он был одет в куртку защитного цвета, бордовую футболку, черные спортивные штаны, серую кепку, темно-синие слипоны.

Знающих что-либо о местонахождении человека, просим сообщить по тел: 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.

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ИСТОЧНИК KP.RU