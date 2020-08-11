«Нас заставляли танцевать и молиться»: пропавшего с остановки сибиряка нашли спустя 10 дней в странной общине сектантов

Тот самый дом, в котором Олега держали 10 дней. Фото: личный архив.

«Обратите внимание, пропал мужчина в камуфляже! Особые приметы: татуировки на руках и одной ноге». Объявление о внезапном исчезновении Олега Рыжова пролетело по новосибирским соцсетям. 30 июля житель поселка Репьево поехал из пригорода в Новосибирск. Сел на попутку, и след его оборвался.

52-летнего обладателя татуировок искали 10 дней. И волонтеры, и полиция. И нашли. В «реабилитационном центре». Олег успел исхудать и предстал перед родными в состоянии прострации. Заявил, что попал в секту. Говорит, в этом самом центре держали взаперти и заставляли молиться. Что за странная организация почти на две недели изолировала сибиряка от близких, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Олег рад, что его забрали домой. Фото: личный архив.

ПОХИЩЕНИЕ С ОСТАНОВКИ

Олег Рыжов работает на ферме в Тогучинском районе, рядом с Новосибирском. Ухаживает за коровами, свиньями, убирает загоны. Родные божатся, что пьет редко, метко и по праздникам. Если так, то, видать, выдался очередной праздник. 30 июля — Международный день дружбы. Праздник? Праздник. Олег и накатил.

— Был выпивший. Сам не знаю, зачем в Новосибирск поехал. Погулял по городу и понял, что потерялся. Остановился возле базара на Гусинобродском шоссе и стал ловить попутку, — рассказывает КП-Новосибирск Рыжов.

Олегу повезло (как он тогда подумал) — притормозила машина. Из-за руля вышел мужчина, представился Сергеем, купил бутылку водки, сам не пил. А потом предложил посидеть вместе у него дома, выпить еще. А почему, собственно, и нет — раз друг, пусть и новый, просит. Тем более тот пообещал утром проводить сельчанина.

— Меня привезли в двухэтажный дом, налили стакан водки, и я вырубился. Когда очухался, увидел незнакомых людей. И деревянные двухъярусные кровати. Попытался выйти из комнаты, но дверь была заперта, ручек на окнах тоже не было. Стал искать свой мобильник — не нашел. Видимо, пока я спал, у меня его забрали, — вспоминает сибиряк.

В этот момент он уже догадывался, что домой сегодня не уедет. Тем более что новые товарищи, их было человек 30, ввели Олега в курс дела. Они сами оказались в двухэтажке при похожих обстоятельствах: кого-то привезли, подобрав пьяным, кого-то притащили силком. Добро пожаловать в «реабилитационный центр».

Деревянные кровати, на которых спали люди. Фото: личный архив.

«Я В ЭТИХ ДИСКОТЕКАХ УЧАСТВОВАТЬ ОТКАЗЫВАЛСЯв этих дискотека»

Появился и тот самый новый друг Сергей. Рыжов принялся уговаривать: дайте связаться с родными. Но тщетно. В лучшем случае кормили «завтраками». Кстати, насчет завтраков — тех, что в буквальном смысле. Олег жалуется, что кормили одной кашей.

— У них там секта какая-то. Они раз в день выходили молиться. Все вставали в круг, громко включали музыку и начинали танцевать, что-то выкрикивая. Я в этих дискотеках участвовать отказывался, — говорит Олег и называет это место Украинской протестантской церковью.

Поняв, что оказался в плену, сибиряк решил бежать. Рыть подкоп, конечно, не вариант. Олег подыскивал способы попроще.

— Пятерых человек Сергей возил на работу. Они там крышу крыли, фасад отделывали. Начал проситься вместе с ними, говорить, что мужик я рукастый, с любой работой справлюсь. Но меня не взяли на стройку — почувствовали, что могу сбежать, и план провалился, — продолжает наш собеседник.

Присмотритесь: может, узнаете своего родственника. Фото: личный архив.

«ПОЗВОНИЛА ЖЕНА, И Я ЗАПЛАКАЛ В ТРУБКУ»

Олег не сдавался. Даже стал шантажировать своего злополучного знакомого Сергея. Мол, если не дашь знать обо мне жене — выпрыгну в окно! Ничего, что оно не открывается, можно и вместе с рамой.

— Сергей включил телефон, тут же позвонила жена. Он схватил аппарат и убежал разговаривать. Я тут же рванул за ним на второй этаж. Жена плакала в трубку, а я тоже не смог сдержать эмоций — меня волна накрыла, и я заплакал, — признался КП-Новосибирск Олег.

А Сергей успокаивал женщину, что с ее гражданским мужем все в порядке и что ему просто требуется лечение:

— Полежит в центре месяца-два, и все будет хорошо.

Родные не были готовы к столь длительному ожиданию и приехали вызволять «реабилитанта» с полицией и волонтерами.

— Мы приехали в этот дом в Дзержинском районе. Зашли туда, но отца не обнаружили. Снова позвонили Сергею, он сказал, что скоро приведет папу. Его будто из другого дома вели. Я написал заявление о том, что моего отца похитили и удерживали насильно, — поделился с КП-Новосибирск сын Олега — Иван.

Когда сибиряк уходил из центра, два человека тайно передали ему и волонтерам записки с номерами родственников. Шепнули на ухо: «Помогите нас вытащить!» Похоже, самим им выйти на связь не позволяли. С мамой одного из пленников уже связались, и она должна вот-вот нагрянуть в странную общину. Тоже вместе с полицией.

Все это похоже на похищение людей. Раньше родственники сами просили, чтобы их близких алкоголиков забирали в подобные заведения. Еще и доплачивали за это. Теперь, видимо из-за кризиса, любители бесплатной рабочей силы сами решили приютить всех, кто оказался на дне.

Сейчас Олег находится дома, в кругу семьи. Тем временем полиции предстоит разобраться, что это за организация и почему 30 человек живут под одной крышей.

Сергей написал объяснительную. Фото: личный архив.

ДРУГАЯ СТОРОНА

«Я не сектант! Я волонтер!»

КП-Новосибирск связалась с руководителем «реабилитационного центра» Сергеем. Мужчина объяснил, что у него за организация и кому он помогает:

— Я уже год занимаюсь волонтерской деятельностью, помогаю людям, которые только освободились, алкоголикам или тем, у кого нет крыши над головой. Даю им жилье, еду, работу, а потом они уходят от меня со словами благодарности.

По рассказам Сергея, Олега Рыжова он нашел на трассе возле барахолки. Тот лежал пьяный и без сознания. Именно тогда мужчина и отвез потеряшку в свой центр. Говорит, несколько дней отпаивал лекарствами.

— Я сам позвонил родственникам, сказал, что Олег у нас. Кормлю я всех хорошо — каши, супы, макароны… Всем, кто живет в центре, даю работу, у меня в подчинении несколько строительных бригад. Там и трудятся мужики. А женщины клинингом занимаются, в магазинах работают, — заверил КП-Новосибирск мужчина. — А про секту — выдумки. Да, я вожу их в церковь. Они там молятся, я сам верующий человек, не пью и не курю… Благое дело делаю!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Помощь людям — прикрытие»

Руководитель информационного центра по вопросам сектантства при соборе во имя Александра Невского Александр Новопашин объяснил КП-Новосибирск, что это может быть за организация и как люди в нее попадают:

— По всем признакам это похоже на тоталитарную секту. Олег Рыжов попал, скорее всего, именно в такую организацию. Отличительными признаками таких групп является «помощь» алкоголикам, наркоманам, бездомным. Их собирают и удерживают, а люди работают на эти организации. Деньги поступают на общий счет секты. Правоохранительным органам необходимо проверить регистрационные документы этой организации, и уже тогда можно будет сделать однозначный вывод.

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