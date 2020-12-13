«У нас было 180 собак...»: стали известны подробности пожара в новосибирском приюте для животных «Верность»

Владельцы приюта не знают, скольким животным удалось спастись. Фото: фонд защиты животных «Верность»/Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В Новосибирске загорелся приют для бездомных собак «Верность». Он существовал больше 10 лет на территории города. ЧП произошло на улице Якушева в Октябрьском районе. По предварительной информации, в огне погибли шесть собак. Подробности ЧП — в материале КП-Новосибирск.

Возгорание произошло днем около 14.00. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, загорелась кухня и деревянные вольеры. Огонь быстро распространялся, работники приюта пытались спасти животных сначала своими силами. Потом на место приехали пожарные.

— Сейчас еще ничего неизвестно. Могу сказать только одно — сгорело всего. У нас было около 180 собак. Многие погибли… Мне очень сложно говорить, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Малашкевич, администратор приюта.

Площадь возгорание была 60 квадратных метров. Фото: пресс-служба МЧС.

Пожарные также помогали зоозащитникам эвакуировать четвероногих питомцев. Совместными усилиями удалось вывести из огня и дыма 32 собаки, остальных до прибытия спасателей вывели на улицу сотрудники приюта.

— На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений деревянное сооружение горело открытым огнем. В течение 14 минут открытое горение было ликвидировано. Предварительная площадь пожара 60 кв.м, — сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Хозяева приюта сейчас ищут сбежавших собак. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По словам Оксаны, сейчас опасность миновала. Огонь потушен, пожарные уехали.

— Многие собаки разбежались. Мы не знаем сейчас, как их будем искать и где ловить. У нас сгорело все, вплоть до корма и мяса, которым мы кормили питомцев, — переживает зоозащитница.

Причина пожара пока что неизвестна. Напомним, что летом в Новосибирске неизвестные подожгли приют «Кошкино лукошко». Перед этим волонтеры получили похоронный венок.

Сейчас фонду защиты животных «Верность» требуется помощь. Животные вновь остались на улице и им нужна еда. Если вы хотите привезти погорельцам еду, звоните по телефону — +7 (983) 123-87-35 (Оксана).

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