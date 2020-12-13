«Безумно жаль, столько боли вынесли»: шесть собак погибли в загоревшемся приюте для животных в Новосибирске

На месте работают пожарные. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В Новосибирске загорелся приют для бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

— ЧП произошло в Октябрьском районе. По оперативной информации из приюта удалось эвакуировать 32 собаки. До приезда пожарных работники администрации уже сами вывели 148 животных, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Из приюта эвакуировали 180 животных. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как сообщают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», в приюте загорелись кухня и вольеры.

— Вроде бы там 6 собак погибло, — сообщают подписчики группы.

По предварительной информации горели кухня и вольеры. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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