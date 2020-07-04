Пожар в приюте «Кошкино лукошко» в Новосибирске: перед этим зоозащитники получили похоронный венок

В субботу в Новосибирске произошел пожар в приюте «Кошкино лукошко». Огонь охватил надворные постройки, где в это время были животные. Об этом рассказала волонтер Алена Святова.

— Мы с мужем делали ремонт в вольерах у котов. Вдруг залаяли наши собаки, мы подумали, что кто-то в гости приехал. Муж пошел встретить. А потом вижу, бежит обратно и кричит: «Нас подожгли». Я вышла, а там столб дыма 4-5 метров и огонь. Муж уже весь черный, как кочегар, кроссовки оплавились. Он прям в огонь нырнул. Мы ему кричали: «Не лезь, дурак», — рассказала КП-Новосибирск Алена Святова. — Потом соседи прибежали на помощь. Кто с ведрами, кто с тазами, кто со шлангом. Потом приехали пожарные. Мы напугались. Если бы не было нас в этот момент на участке, там бы загорелся дом. А так успели избежать трагедии: животные не пострадали.

Пожарные вовремя успели приехать: животные не пострадали. Фото: Алена Святова

По словам зоозащитницы, приехавший на место ЧП инспектор подтвердил опасения, относительно поджога. Есть подозреваемый.

Помимо сообщений с угрозами, сибирячка отправляет похоронные венки. Фото: Елена Скрыпник

— Эта история началась еще в феврале. Мы гуляли и наткнулись на заброшенную дачу, с большим количеством собак, там смрад был такой, что вызвали полицию — думали там труп человека. Потом нашли хозяев дачи, они сказали, что дом снимает женщина, они тоже были в шоке, они приняли решение выпустить собак. Волонтеры помогли их пристроить. С этого времени мы живем, как в аду. Эта женщина думает, что собаки у нас, донимает угрозами: к квартире приносит похоронные венки, пишет сообщения, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Елена Скрыпник.

С февраля женщина, у которой забрали собак, преследует зоозащитников. Фото: Елена Скрыпник

Одно из сообщений как раз пришло накануне пожара. В нем говорилось следующее: «тело с костями сгорает за 10 минут», к словам было прикреплено фото горящего человека.

Очередное жуткое сообщение пришло как раз перед пожаром в приюте. Фото: Елена Скрыпник

Зоозащитницы говорят, что обращались в правоохранительные органы, но пока управу на женщину, которая угрожает, так и не нашли.

Пока женщину, которая шлет угрозы, не приструнили. Фото: Елена Скрыпник

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