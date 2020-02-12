«Сидели среди трупов»: сибирячка заперла 19 собак в заброшенном доме

12 Февр. 2020 2020-02-12T00:55:37+03:00

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Сибирячка держала 19 собак запертыми в заброшенном доме. Женщина занималась их разведением, а щенков продавала. Животные долгое время сидели в собственных фекалиях, окруженные трупами своих сородичей, пока их не обнаружили зоозащитники.

— В этом доме они оказались благодаря одной печально известной в зоозащитных кругах даме. Все собаки были просто в ужасном состоянии: истощенные, голодные, больные. При этом среди них были совсем крохотные щенки! Мы увезли оттуда 19 животных, а на женщину написали заявление в полицию, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Анастасия Лободина.

Зоозащитники написали на женщину заявление в полицию. Фото: Анастасия Лободина

Однако на этом история не закончилась. Сибирячка написала на зоозащитников ответное заявление в полицию о краже собак, и сейчас всеми силами старается забрать их из приютов и передержек, куда их отвезли волонтеры.

— Животных она держит, чтобы они у нее плодились. А щенков — на продажу. Но этих собак она не получит: они ей не принадлежат, по факту — они безнадзорные, — говорит Анастасия.

В настоящее время зоозащитники ищут возможность и средства, чтобы показать всех спасенных животных ветеринару и обеспечить их дальнейшее содержание, а позже — найти для них новых хозяев. Если вы готовы помочь волонтерам в этом деле, то свяжитесь с ними по номеру телефона 8-951-385-99-29.

ИСТОЧНИК KP.RU