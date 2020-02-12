2020-02-12T00:55:37+03:00
Общество

«Сидели среди трупов»: сибирячка заперла 19 собак в заброшенном доме

Животных спасли оттуда зоозащитники
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Среди спасенных собак были и крохотные щенки. Фото: Анастасия ЛободинаСреди спасенных собак были и крохотные щенки. Фото: Анастасия Лободина
Изменить размер текста:

Сибирячка держала 19 собак запертыми в заброшенном доме. Женщина занималась их разведением, а щенков продавала. Животные долгое время сидели в собственных фекалиях, окруженные трупами своих сородичей, пока их не обнаружили зоозащитники.

— В этом доме они оказались благодаря одной печально известной в зоозащитных кругах даме. Все собаки были просто в ужасном состоянии: истощенные, голодные, больные. При этом среди них были совсем крохотные щенки! Мы увезли оттуда 19 животных, а на женщину написали заявление в полицию, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Анастасия Лободина.

Зоозащитники написали на женщину заявление в полицию. Фото: Анастасия Лободина

Зоозащитники написали на женщину заявление в полицию. Фото: Анастасия Лободина

Однако на этом история не закончилась. Сибирячка написала на зоозащитников ответное заявление в полицию о краже собак, и сейчас всеми силами старается забрать их из приютов и передержек, куда их отвезли волонтеры.

— Животных она держит, чтобы они у нее плодились. А щенков — на продажу. Но этих собак она не получит: они ей не принадлежат, по факту — они безнадзорные, — говорит Анастасия.

В настоящее время зоозащитники ищут возможность и средства, чтобы показать всех спасенных животных ветеринару и обеспечить их дальнейшее содержание, а позже — найти для них новых хозяев. Если вы готовы помочь волонтерам в этом деле, то свяжитесь с ними по номеру телефона 8-951-385-99-29.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирская область стала самым популярным регионом у соотечественников, решивших вернуться в Россию
Новосибирцы просят не забыть в новом плане развития города о метро
«Сидели среди трупов»: сибирячка заперла 19 собак в заброшенном доме
Рассказываем, с каких улиц в Новосибирске уберут снег ночью 11 февраля
«Меня это не смущало»: сибирячка, родившая от мужчины с ВИЧ, снялась у Дудя
«Говорила, из меня ничего не получится»: Элджей спел о своей учительнице
«Не нравится – ходи пешком»: новосибирцам пришлось проехаться в автобусе с дыркой в двери
В авиакомпании рассказали, почему самолет «Новосибирск — Москва» пришлось вернуть в «Толмачево»
Эксперты назвали лучшие ток-шоу, звучавшие на радио в 2019 году
Муж Леры Кудрявцевой оставил ее с дочкой в Москве и уехал в Новосибирск
Новосибирцы боятся, что китайские хоккеисты завезут в город коронавирус
Полиция: водителя ударили ножом во время драки на дороге
ЧП в Октябрьском районе: автомобилиста увезли на скорой с ножевым ранением
Выборы-2020: новосибирский проект, где встретятся жители и депутаты
«Мама, мы найдем ему дом»: 11-летняя девочка спасла щенка, замерзавшего на улице
«Стреляют, бьют водителя по голове»: на трассе грабители угоняют авто сибиряков
«Ну и тупость, не позорься»: молодая мама облилась молоком на морозе
«Они зажатые и ленивые»: в Европе не смогли повторить откровенный танец сибирячки
«Девочки, признавайтесь, кто бросил»: Митя Фомин ищет хозяйку лифчика из мусорного бака