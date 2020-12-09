Новосибирский минздрав признал, что учитывает в ковид-статистике не все тесты

В официальной статистике коронавируса Новосибирская область не учитывает итоги тестов на антитела. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какова ситуация с коронавирусом в Новосибирске? Когда заболеваемость пойдет на спад? Что нужно поменять в здравоохранении, чтобы не допускать переполненных госпиталей и огромных очередей в поликлиниках? Об этом говорили и, бывало, жарко спорили участники круглого стола в пресс-центре «Комсомольской правды». На мероприятии собрались заместитель министра здравоохранения региона, руководители клиник, страховых компаний. Кстати, некоторые участники дискуссии признались, что уже и сами переболели ковидом.

АНТИТЕЛА НЕ СЧИТАЮТСЯ

— В течение нескольких недель мы не видим увеличения количества заболевших, — объявила в пресс-центре КП-Новосибирск заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. — Говорить, что ситуация идет на спад, пока не можем. Все зависит от нас — от населения. Если будем соблюдать все меры для предотвращения распространения инфекции, то в нашем регионе будет наблюдаться тенденция к снижению.

Впрочем, возможно, и сейчас динамика изменила направление не благодаря высокой сознательности жителей. Есть и другая возможная причина: что, если многие просто переболели «короной» и сейчас защищены иммунитетом?

Генеральный директор компании «Инвитро-Сибирь» Александр Хамидулин считает, что у большинства жителей региона уже есть антитела.

— В Новосибирской области самый высокий пик волны прошел. У нас диагностируется больше 62% людей с антителами G к ковиду каждый день. Мы делаем не меньше 500 проб в сутки, — сообщил Хамидулин. — Новосибирск находится на уровне популяционного иммунитета. Мы на первом месте. За нами идут Челябинск, Екатеринбург, Кемерово.

Зафиксированы ли все эти люди с антителами в официальной статистике коронавируса, которую ежедневно публикует оперштаб региона? Оказывается, нет.

— Нет, тесты на антитела мы не считаем, — сказала Аксенова.

Замминистра Елена Аксенова сказала, что результаты тестов на антитела в статистику коронавируса не попадают. Фото: Алена МАРТЫНОВА

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ БОЛЕЮТ КОВИДОМ?

Безусловно, принимать эту цифру — 62% — как безусловный показатель эпидемии в регионе вряд ли уместно. Ведь возможно, на диагностику и идут люди, которые почувствовали симптомы ковида — логично, что многие из них действительно являются обладателями антител. Однако участники круглого стола представили и другой показатель.

Директор многопрофильного медицинского центра «Клиника Санитас» Михаил Андрушкевич сказал, что некоторые крупные компании заказывают регулярную проверку сотрудников ПЦР-тестами. На одном из предприятий такая диагностика показала: 3% сотрудников заражены коронавирусом одномоментно.

— Мы ведем диагностику начиная с первой волны, и ряд крупных корпораций проводит тотальное тестирование. Можно экстраполировать эту выборку на население. Я вам могу назвать цифру одновременно заболевших — 45 тысяч больных, — сказал Андрушкевич, добавив, что некоторые носят вирус без клинических проявлений. То есть до тестирования они, возможно, и не знали, что больны.

Руководитель клиники предположил, что оперштаб показывает лишь ту статистику, которая соответствует заданным требованиям.

— Я вас расстрою: никаких целевых показателей цифр нет и быть не может. И те цифры, которые выдает штаб, основаны на противоэпидемиологических мероприятиях, — ответила Аксенова.

На мероприятии ее активно поддерживал главврач областного онкодиспансера Олег Иванинский. Он тоже коснулся статистики — данных об умерших от коронавируса. По официальным данным, таких смертей в регионе — от 6 до 8 в день.

— Большие цифры — это, безусловно, трагедия. Но если проанализировать цифры смертности по Новосибирской области — 38 — 39 тысяч человек в год уходят из жизни. Давайте разделим на 365 дней, получим 106 — 108 человек каждый день, — посчитал Иванинский.

Много вопросов участники мероприятия задали заместителю министра здравоохранения региона . Фото: Алена МАРТЫНОВА

УЧЕНЫЕ ПРОВЕРЯТ ПЕРЕБОЛЕВШИХ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА

Все-таки безусловное большинство больных справляются с ковидом. Но ученые относятся к малоизученному вирусу настороженно. Мы еще не знаем, как он отзовется в организме спустя годы. Хочется, чтобы без критических последствий. Но если нет — нужно отследить действие инфекции во времени.

— Пациенты будут к нам приходить через 3 — 5 лет. Нам нужно задуматься, что мы получим спустя этот срок, особенно у лиц репродуктивного возраста. В эпидемиологии конечные точки отслеживаются не сразу. Обычно — через 3, 5, 10 лет, — отметила старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины Алла Овсянникова.

Научный сотрудник этого же института Алена Худякова также считает, что выздоровевшие нуждаются в наблюдении.

— Наиболее растеряны люди, у которых до ковида хронических заболеваний не было, но появились после. Люди не могут попасть в поликлинику и не понимают, как им жить с этим. Поэтому, я думаю, развивать тему диспансеризации этих пациентов крайне важно, — подчеркнула Худякова. — Считаю, что одним из перспективных направлений в развитии здравоохранения, и в Новосибирской области в частности, будет создание центров по диспансерному наблюдению пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

А пока в Новосибирске действует программа реабилитации для людей, перенесших ковид. Некоторые ее сейчас проходят: ингаляции лекарственными травами, кедровые бочки, сауны, массажи. Об услугах как в санатории рассказал заместитель начальника департамента по социальной политике — начальник управления по демографической политике мэрии Новосибирска Владимир Машанов.

— Люди стали выздоравливать от ковида, но у них так называемый постковидный синдром. Бывшие обсерваторы сейчас перестроены на форму постковидной реабилитации, — объяснил он.

Желающим пройти реабилитацию, нужно идти в центры социального обслуживания. Услуга положена тем, кто переболел ковидом, или пневмонией.

На круглый стол пришли медики и страховщики. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ДИАГНОЗ ПО УДАЛЕНКЕ

Дискуссия о последствиях коронавируса на круглом столе вновь и вновь чередовалась с вопросами о первой помощи заболевшим. Многие участники встречи посетовали на ограничения в федеральном законе о телемедицине. Предложили поменять его так, чтобы он допускал дистанционную постановку диагноза — сейчас такое невозможно.

— Мы отправляли медицинского работника, который имеет право осмотреть пациента. Например, фельдшера. А врач работает исключительно на постановку диагноза, назначение лечения, — поделилась своим опытом директор клиники «1 + 1» Татьяна Тищенко. — Получилось, что у 80% больных есть рентген либо заключение компьютерной томографии, у них есть результаты всех анализов, даже данные пульсоксиметра, но закон требует, чтобы мы присутствовали очно.

За изменение закона выступили и другие участники встречи. Но заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, которая тоже участвовала в дискуссии, отнеслась к идее скептически.

Очень кстати в круглом столе участвовал Олег Иванинский, являющийся не только врачом, но и депутатом областного Заксобрания. Модератор круглого стола дважды предложил ему вынести вопросы о законе на обсуждение с коллегами-депутатами.

Много говорили и о диагностике. Представители и «Клиники Санитас», и компании «Инвитро» заверили, что ПЦР-тестирование дает корректный результат. Сейчас многие оспаривают это, но медики сказали, что ложные результаты бывают из-за ошибок при взятии мазков.

ЕСЛИ БУДЕТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА

Директор новосибирского филиала страховой компании «Югория» Максим Поправко рассказал, что сам переболел ковидом. Зная проблемы пациентов изнутри, он отметил:

— Очень важным фактором, на мой взгляд, является возможность оперативно сдавать анализы и получать результаты. Чем быстрее мы будем выявлять зараженное население, тем оперативнее будут меры профилактики. Проблема действительно серьезная. Врачи городских поликлиник избегают назначения пациентам ПЦР-тестов. И соответственно, не диагностируют коронавирус. Но больных от этого не становится меньше. И ковидом, и другими ОРВИ.

— На ковиде свет клином не сошелся, и это не единственное заболевание. Когда развивалась и накатывала первая волна, мы столкнулись с тем, что большинство клиник фактически перестали оказывать услуги по введению противоклещевого иммуноглобулина. Условно говоря, нам звонят из Ордынки и говорят: «В ЦРБ ковидная изоляция, и поставить иммуноглобулин просто негде», — привел пример директор новосибирского филиала «Росгосстраха» Алексей Игошин. — Если мы ожидаем каких-то повторений ситуации с ковидом, хотелось бы, возможно, какого-то разделения потоков. Например, в приемном покое будут доступны услуги, условно, «красной» зоны людям с подтвержденным диагнозом или с симптоматикой. И будут доступны услуги по прочим заболеваниям.

О работе первичного звена высказались, пожалуй, все участники встречи. Регистратуры, участковые терапевты, врачи «Скорой» оказались просто не в силах справиться со стремительным ростом больных. А ведь ситуация может повториться, если после затишья начнется третья волна.

— Ковид выявил те проблемы, которые существовали всегда, и очень сильно их обнажил. Многие частные клиники готовы были подключиться к оказанию помощи не инфекционного профиля для населения в рамках ОМС. Потому что мы понимаем: поликлиники на тот момент были рассадниками заболеваний. В одной очереди сидели и зараженные, и здоровые; и те, что пришли на профосмотр, и те, что пришли, условно говоря, к гастроэнтерологу, — поделился мыслями председатель комитета по здравоохранению «Опоры России» и управляющий сетью клиник «Смитра» Петр Смиренко.

Руководители других частных клиник подтвердили, что также были готовы подключиться к решению проблемы еще при первой волне, но областной минздрав был равнодушен. Управляющая «Клиникой Санитас» Анна Белеванцева отметила, например, такую проблему: если частная медицинская организация выявляет коронавирус, то не может направить пациента на госпитализацию. Она допускает, что формы сотрудничества между минздравом и медицинским сообществом в части борьбы с ковидом могут быть разными. Частники могут, например, взять на себя организацию колл-центров для больных, или оказывать врачебные услуги за счет отдельных фондов финансирования. Важно установить диалог, который до этого круглого стола, похоже, не состоялся.

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