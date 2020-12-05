Семь учеников новосибирской гимназии отравились: школу проверит Роспотребнадзор

В школу уже наведалась с проверкой комиссия от департамента образования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске сразу семь школьников из гимназии №13 им. Э. А. Быкова обратились в больницу с симптомами отравления. Все дети, которые почувствовали себя плохо, - учениуи начальных классов.

— Причины произошедшего пока точно не установлены, как и не установлена причастность школы к этому инциденту, — пояснил КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Комиссия от департамента образования уже побывала в учебном учреждении — по нашей части никаких нарушений там обнаружено не было. Разбираться в этой ситуации будет также Роспотребнадзор — они будут проверять качество продуктов и проводить необходимые экспертизы. Мы также будем держать на контроле эту ситуацию.

Сами родители заболевших школьников с журналистами пока не общаются. Но к школе особых претензий не имеют.

— Столовую я не обвиняю, пока еще не понятно, в чем именно дело. Для этого сейчас и идет разбирательство, — сказала корреспонденту КП-Новосибирск мама одного из заболевших детей.

В гимназии эту ситуацию не комментируют:

— Никого из руководящих работников сейчас нет на месте, — пояснили нам в школьном пункте охраны.

КП-Новосибирск направила запрос в региональное управление Роспотребнадзора, чтобы разобраться в данной ситуации. Мы будем следить за развитием этой истории и просим родителей, которые подозревают у своего школьника отравление, связаться с редакцией по номеру телефона 8-923-145-11-03.

Напомним, в октябре 2019 года гимназия №13 оказалась в центре другого конфликта. КП-Новосибирск писала о том, как восьмиклассницу Евгению Вставскую из школы из-за негативного отзыва на известном сайте «Фламп». Школьница думала, что это безобидная шутка и буквально через час после публикации удалила гневное послание. Однако директор к произошедшему отнеслась серьезно: вызвала маму с девочкой в свой кабинет и попросила перевестись, утверждая, своим поступком девочка «запятнала честь гимназии». Мама школьницы пыталась пойти на мировую. Предложила провести дома воспитательную беседу либо собрать педсовет и извиниться перед всеми преподавателями. Но директриса была непреклонна. Отдала семье Вставских документы и сказала, чтобы писали заявление на отчисление. В региональном министерстве образования маме девочки пообещали, что для ее дочки найдут место в другой школе и примут посреди учебного года.

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