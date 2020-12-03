В Новосибирске экстренно приземлился Boeing 747, летевший из Гонконга

Самолет приземлился в аэропорту в 00.45. Фото: Виктория МИНАЕВА

Ночью в пятницу, 4 декабря, очередное воздушное ЧП произошло в небе над Сибирью: в новосибирском аэропорту приземлился грузовой Boeing 747, летевший из Гонконга.

- Посадка произошла в 00.45 по новосибирскому времени, - рассказали КП-Новосибирск в аэропорту «Толмачево».

По предварительной информации, на борту самолета находились 4 человека, никто из них не пострадал. Теперь причину экстренной посадки предстоит выяснить правоохранителям. По одной из версий, у Boeing 747 были неиправны шасси - так ли это, разберутся зксперты.

Напомним, три недели назад, 13 ноября, в новосибирском аэропорту «Толмачево» аварийно сел грузовой Ан-124. Во время посадки он выкатился за пределы взлетной полосы. На борту грузового самолета было 14 членов экипажа — к счастью, никто не пострадал. Но вот шасси придется менять: сломалась стойка. Позже стала известно, что из-за вышедшего из строя двигателя пилотам пришлось садиться абсолютно без связи: их коллеги-летчики назвали экипаж настоящими героями.

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