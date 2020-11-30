«Сделала прививку от ковида, чтобы купить сыну планшет»: участница испытаний «ЭпиВакКороны» рассказала, как провела 23 дня в «бункере»

Участников испытания поселили в стационаре, похожем на бункер.

«ЭпиВакКорону» вовсю испытывают в России. Ученые уже наблюдают, как переносят вакцину пенсионеры, а на очереди к доктору — подростки. Подставлять плечи отечественной медицине будут старшеклассники.

— Уже вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет, исследование продолжается, — объявил генеральный директор Центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов. И анонсировал: — Клинические исследования на подростках в возрасте 14 — 17 лет готовы начать в декабре этого года.

Как проходят такие эксперименты? Судить можем по первым участникам. Один из добровольцев уже рассказывал КП-Новосибирск, что боксы для подопытных похожи на бункер с тяжелыми металлическими дверями и полной изоляцией от внешнего мира. Теперь заглянуть в эпицентр вирусологической секретности нам поможет очаровательная собеседница — один из пионеров в испытании «ЭпиВакКороны».

Из бокса можно попасть в коридор либо сразу на улицу. Сквозная планировка пришлась курильщикам по душе.

«НАМ ЗАПРЕТИЛИ БЕРЕМЕНЕТЬ»

— Никому из близких не стала рассказывать, что пошла на исследования вакцины. Не хотела негатива. А то некоторые говорят: «Ой, ты не сможешь родить после этого», или «Вас обманут — деньги не дадут», или «148 тысяч — это мало». Так что сказала только мужу. Иначе как я объяснила бы свое отсутствие на 23 дня? И с ним договорились, что больше — никому. Тех, у кого СПИД, ВИЧ, гепатит, онкология — на испытания не пускают. Если принимали наркотики или недавно были донором — тоже нет. Беременных не берут. Но это не все. Сказали, что после стационара надо будет еще приходить и сдавать анализы. А закончат только в мае. И до тех пор тоже нельзя беременеть! Нам дали подписать огромный договор и застраховали. От инвалидности I группы — на 1,5 миллиона, II группы — на 1 миллион, III группы — на 500 тысяч рублей. В случае смерти 2 миллиона рублей должны заплатить родственникам.

«НАРУШИТЕ ДОГОВОР - ДЕНЬГИ НЕ ПОЛУЧИТЕ»

— Продуктовые передачи запрещены. Врачи сказали: «Вам могут передать одежду, шампунь, дезодорант, но еда, таблетки — запрещены. А если кто-то выпьет алкоголь или примет лекарство — это отразится на анализах». Так что нам сразу объяснили, что обмануть врачей невозможно. Анализы — каждый день. Запретили еще фотографировать стационар, снимать на видео. Говорят: «Если какой-то пункт договора нарушите — не заплатим». В столовую велели ходить в масках. На улицу выходить — в масках. К врачу иду мерить температуру и пульс — в маске. Медсестры — в масках и одноразовых перчатках.

МНОГИЕ ПРИШЛИ, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ КРЕДИТЫ

— В комнате — три кровати, тумбочки, шкафчик для верхней одежды, ванна и унитаз. Курить разрешили. Нас поселили в боксы, из которых можно выйти прямо на улицу — не надо ходить по коридору. В основном здесь молодежь. Кто-то работает, кто-то — учится. В основном пришли, чтобы рассчитаться с долгами, кредитами либо что-то купить. Кто-то, например, на ремонт зарабатывал. Одна женщина хотела заработать на планшет — сыну на день рождения. Она по профессии швея, но во время исследования стояла на бирже, искала работу. И вот выбрала примерно за 40 тысяч рублей планшет. Много было таких, кто хотел купить компьютер, телефон самый новый и дорогой.

Во время испытаний некоторые добровольцы проводили досуг у телевизора, но большинство коротали время, листая экраны мобильников и читая книги.

УКОЛ ОТ ВРАЧА... И КУПИДОНА

— Врач сказал, что такие долгие испытания у них впервые. Здесь же разные вакцины тестируют, и обычно люди в стационаре столько не лежали, оставались на два — четыре дня. А мы — больше чем на три недели. Кто-то занимался спортом — можно было подтягиваться, прыгать на скакалке, заниматься на тренажере. Мы в боксе в основном книжки читали, разговаривали. Была одна парочка — постоянно ходили вместе, сериалы смотрели в холле, активно общались... Хотя мы знали, что девушка приходила на первый скрининг со своим парнем. Но он не прошел на испытания, и она стала крутить роман в стационаре. Думаю, это ненадолго.

ПСИХИКА СТАЛА СДАВАТЬ

— В самом конце испытания у людей появились какие-то психи, раздражительность. В очереди к врачу стали ругаться. Кто-то займет место, убежит в туалет, а потом возвращается — его не пускают: «Да тебя здесь вообще не было!» С одной стороны, у нас, получается, был отдых, а с другой — на психику это давит, конечно. В последнее время и мне было тяжело — сильно психовала соседка по боксу, ругалась с мужем по телефону. Он там выпивать начал, проблемы со свекровью были…

ЛОТЕРЕЯ НА ИСПЫТАНИЯХ

— У одного парнишки после того, как вкололи вакцину, поднялась температура. 39 градусов. Его изолировали от всех, положили в отдельный бокс. Прямо туда еду приносили, туалет — тоже внутри. Около недели он там провел. Когда его к нам вернули, он сказал: «Уже был простывшим, когда ставили вакцину». В общем, оказалось, что ничего страшного. Кстати, вакцину ставили не всем. Когда мы шли на первичный скрининг — ничего не знали, никакой информации не было. А когда уже пришли ложиться в стационар, нам сказали: «Вакцину поставят не всем, есть жеребьевка».

Традиционно добровольцам предлагают некоторые нехитрые развлечения.

ПАРЕНЬ ЗАБОЛЕЛ ПОСЛЕ ВАКЦИНЫ

— И вот мы выписались и не знаем, что нам поставили: вакцину или плацебо. Едем один раз сдавать анализы, второй… И вот на третий раз мне врач говорит: «Мы вам поставили вакцину, но вы все равно соблюдайте масочный режим и особо не шарьтесь без дела. Вакцина не дает 100-процентного результата». На тот момент один парень из наших уже заболел коронавирусом. Врач сказал, что парень переносит болезнь в легкой форме, но все же вакцина не дает 100-процентного результата. А одна девочка, у которой, оказалось, было плацебо, сильно расстроилась. Люди шли не только деньги заработать, но и вакцинироваться, чтобы обезопасить жизнь.

«ОБЫЧНО ВСЕ ЧЕРЕЗ ЭННОЕ МЕСТО, А СЕЙЧАС - ПОВЕЗЛО!»

— Сразу всю сумму после стационара не платят, ведь человек может бросить и не приехать на очередные обследования… А мы пролежали 23 дня — и через 10 дней нам заплатили 48 тысяч рублей. Потом четыре субботы мы сдавали анализы — и после этого выплатили еще 55 тысяч. И так далее… У двух женщин, которые со мной лежали, оказалось плацебо — они очень расстроились. А мне по жизни не везет, все — через энное место. И когда мне сказали, что у меня — вакцина, я была счастлива! Еще когда на испытания отбирали, я думала: одних «космонавтов» берут с идеальным здоровьем. А меня, выходит, и на испытание взяли, и вакцину настоящую вкололи. Это — мой год!

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