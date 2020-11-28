Ученый дал прогноз, когда в России удастся победить коронавирус

Вирусолог уверен: летняя жара поможет врачам побороть заразу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество заболевших коронавирусом в России, увы, растет с каждым днем: только за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 27,1 тысячи человек, хотя еще в августе в сутки фиксировалось менее 5 тысяч заболевших. И побороть инфекцию удастся как минимум через полгода: об этом заявил Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины. В прошлом Александр Алексеевич возглавлял лабораторию на «Векторе», работал с самыми опасными вирусами со всего мира, так что к его словам как минимум стоит прислушаться.

— Я считаю, что переломить ситуацию с коронавирусом удастся летом 2021 года. Потому что сейчас на рынок выходит целая серия вакцин, и велики шансы, что когда начнется массовая вакцинация, будет нарастать коллективный иммунитет. Вакцинация активно начнется в декабре, и прежде всего в городах, где максимальная скученность. И благодаря количеству людей, подверженных вирусу, станет меньше, — рассказал КП-Новосибирск Но нужно время как и на саму вакцинацию, так и на то, чтобы развернуть производство вакцин. Это очень непросто: разработать — препарат — одно дело, а выпускать его десятками миллионами доз — это очень сложно в любой стране. Тем более, что сами вакцины высокотехнологичны, и требуют подготовки для их производства.

Еще одним помощником в борьбе с ковидом, по мнению Александра Чепурнова, станет жара. Помните, что минувшим летом количество зараженных упало в разы? Александр Алексеевич объясняет это так:

— Я уповаю на такое же естественное снижение количества зараженных. Связано это с тем, что вирус становится менее активным в жару. Такое явление наблюдается именно в наших широтах — в Америке такого нет. Причем речь идет не только о коронавирусе: не важно, с каких вирусом я работал — хоть с Эболой, хоть с гепатитом, хоть с герпесом — любой вирус плохо растет в наших широтах именно летом. Причем находится он в термостате при стабильной температуре, ровно в таких же условиях. Никакого физического и биологического объяснения этому нет, но это факт, который воспроизводится из года в год. А значит, количество распространителей станет меньше. И эти два фактора помогут придавить ситуацию с коронавирусом.

— Но есть то, что может помешать сбыться вашему прогнозу?

— Если коронавирус резко начнет мутировать, и те вакцины, которые разработаны, перестанут на него действовать. Но пока те мутации, которые мы наблюдаем, незначительны и не влияют на воздействие вакцин.

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