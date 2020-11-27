«Вирус от них мутирует, все этого очень боятся»: ученый объяснил, почему опасны норки и какие еще животные разносят COVID-19

Норка крайне восприимчива к коронавирусу. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новость последних дней, облетевшая мировые СМИ: на фермах в Дании начали истреблять норок, потому что они переносят коронавирус. Такое же решение уже принято и в Голландии. Но насколько эти зверьки опасны для человека? И действительно ли от них можно подхватить COVID-19? Объяснить это мы попросили вирусолога Александра Чепурнова, ведущего научного сотрудника Института клинической и экспериментальной медицины. Александр Алексеевич раньше возглавлял лабораторию в «Векторе» и работал с самыми опасными вирусами со всего мира, в том числе с лихорадкой Эбола, сейчас же изучает коронавирус. И нашему вопросу о норках ученый ничуть не удивился.

«ИДЕАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ»

— Еще в начале изучения коронавируса у ученых сразу возникли проблемы с восприимчивыми лабораторными животными. Важно было найти такого подопытного, чтобы, если его заразили, он не погиб. Но при этом зверь действительно должен был заболеть. На эту роль теоретически могли бы подойти обезьяны, но это сложное и дорогое лабораторное животное. Поэтому стали искать другой вариант, и оказалось, что хорошим вирусоносительством обладают норки и хорьки. Причем показатели у них выше, чем у обезьян, — рассказал КП-Новосибирск Александр Чепурнов. — Именно у норок лучшее рецепторное соответствие клеток конкретно этому вирусу. То есть они являются идеальными резервуарами для COVID-19 и от них может заразитьcя человек. Пути передачи все те же — воздушно-капельный, прикосновение к зараженной поверхности или, к примеру, укус.

— Чем опасен «норочий» коронавирус?

— Опаснее всего то, что норка для вируса — новый носитель. И COVID-19 приспосабливается под него, начинает быстрее мутировать. К сожалению, могут появиться новые варианты вируса, которые будут настолько отличаться от изначального, что уже разработанные вакцины просто на него не подействуют. Изменятся поверхностные характеристики белков, его антигенные свойства — то, с помощью чего происходит нейтрализация вируса в организме. Тогда надо будет создавать вакцину заново — и это то, чего сейчас человечество очень боится. Поэтому я согласен с принятыми в Дании мерами.

— Но ведь COVID-19 мутирует постоянно? В чем разница?

— Поскольку носитель один и тот же — человек, в вирусе не происходят мутации, из-за которых на него не подействовала бы уже разработанная вакцина. А новый хозяин ускорит процесс мутаций, и это приведет к тому, что у всех ученых и врачей будут дополнительные хлопоты.

ВИРУС ПОДЛОЖИЛ СВИНЬЮ

— Есть ли еще животные, которые могут переносить вирус так же, как норки?

— Я бы опасался свиней, потому что на культуре их клеток — спэвов — у коронавируса очень высокие титры. То есть на этих клетках хорошо растет вирус — лучше, чем на обезьяньих клетках VERO. Это значит, что свиньи являются переносчиками болезни, пусть и не такими, как норки. И человек от свиней может заразиться. Хотя я пока не встречал научных публикаций о том, что свиньи являются носителями.

— А как же быть с кошками, собаками? Их же многие держат в доме…

— Никакой опасности для человека от них не выявлено! Правда, изначально ученые действительно предполагали, что кошки — это неплохая лабораторная модель. Но наши собственные эксперименты никакой реакции на вирус не показали. Их иммунная система способна очень быстро дать вирусу сильный ответ, поэтому если заражение и происходит, то в крайне легкой форме. Для человека это безопасно.

ВОПРОС - РЕБРОМ

От шубы тоже можно заразиться?

— Если норки и свиньи являются переносчиками заразы, то можно ли заразиться, надев норковую шубу или, к примеру, поев шашлыка из свинины?

— Нет! Если пища проходит термическую обработку, то вирус погибает. А в остальных случаях нужно понимать: COVID-19 сохраняется на зараженных поверхностях считаные часы. То есть если даже норка была больна, к тому моменту, когда из нее сшили шубу, никакого вируса на шкуре уже не останется, — объясняет вирусолог.

ЗВОНОК НА ЗВЕРОФЕРМУ

«Наши норки не болеют!»

Звероферма Института цитологии и генетики СО РАН — единственная в России, где ученые выращивают ручных лисиц, а также разводят норок, которых тоже пытаются приручить. Сейчас на ферме более 100 зверьков, и избавляться от них не планируют.

— Пока нет ни одного официального научного исследования, которое подтверждало бы опасность норок. И нет никакого распоряжения Россельхознадзора, которое обязало бы нас усыплять норок, — прокомментировал КП-Новосибирск Георгий Батухтин, пресс-секретарь Института цитологии и генетики СО РАН. — Наши животные в полном порядке, не болеют.

— А люди? Есть среди сотрудников фермы заболевшие коронавирусом?

— Непосредственно на ферме заболел только один человек, и то он работал не с норками, а с лисами. На этот случай протокол простой: сотрудник отправляется на изоляцию, пока не будет два отрицательных теста.

— Как вы защищаете животных от заразы?

— На входе у нас вырыта яма, в которой залита вода с антисептиком: так мы обеззараживаем колеса техники. Плюс контакт с людьми у норок минимален, чтобы не возникало привыкания к человеку: один или два раза в день приходит сотрудник, который разносит еду, и все.

Правда, вирусолог Александр Чепурнов такого оптимизма не разделяет:

— Кто-то из вирусологов этих норок обследовал? Хорошо, конечно, что заболел только один человек, но эту ситуацию должны держать под контролем Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

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