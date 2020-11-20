«Умножайте на 5»: в частной лаборатории Новосибирска честно рассказали, сколько у нас все-таки больных коронавирусом

Возможно, данные из частных лабораторий никак не учитываются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последние несколько недель в Новосибирской области ежесуточно регистрируется от 176 до 186 заражений коронавирусом. Такие данные ежедневно предоставляют региональный оперативный штаб, местный Роспотребнадзор и минздрав. Многих пользователей соцсетей смущает стабильность на протяжении почти месяца: цифры топчутся на одном месте и явно не показывают полную картину. Так сколько же людей в Новосибирске болеют на самом деле?

Представитель одной из клиник, в лаборатории которой выполняется анализ на коронавирус, в беседе с корреспондентом «Комсомолки» предположила, что фактическое количество тестов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» может каждые сутки быть намного выше, чем публикующиеся в официальных сводках.

— Мы ежедневно выполняем от 1000 до 1500 ПЦР-тестов на РНК коронавируса, 11% из которых показывают положительные результаты. Из них какая-то часть — повторные. Помимо нас есть другие лаборатории, в том числе более крупные. На официальном сайте Роспотребнадзора опубликованы данные 12 коммерческих лабораторий, допущенных к проведению исследований на COVID-19 в Новосибирской области, кроме того, есть две крупные московские лаборатории и одна лаборатория из Барнаула, которые активно работают в нашем городе. Ну и конечно, лаборатория особо опасных инфекций Роспотребнадзора выполняет большое количество анализов. Легко посчитать, что оценочный объем выполняемых анализов в нашем регионе превышает 10 000 анализов в день, процент выявления положительных колеблется от 10 до 20%. Так что если следовать расчетным путем, то цифру, которую ежедневно выдает региональный оперштаб, смело можно умножать минимум на 5, — рассказала КП-Новосибирск управляющая «Клиникой Санитас» в Медпарке Анна Белеванцева.

Кроме того, наша собеседница предположила, что проблема несвоевременного статистического учета кроется в несовершенстве самой системы сбора данных. По ее мнению, отсутствует единая автоматизированная система обработки информации в режиме онлайн.

— Я не знаю, существует ли единая электронная система регистрации пациентов, болеющих коронавирусом. Во всяком случае, мы не имеем доступа к такой системе. Сбор информации организован в виде ежедневных отчетов, направляемых по электронной почте в Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области, форма предоставления отчета не определена, они предоставляются каждой организацией по своему усмотрению. Мы предоставляем в виде автоматической выгрузки в формате Excel, другие — в формате Word, а лаборатория особо опасных инфекций Роспотребнадзора отправляет протоколы в виде pdf-файлов. Все это, по моему мнению, должно сильно затруднять сбор и оценку полученной информации, так как требует большого количества ручного труда, а значит, влечет за собой отсутствие оперативности и, возможно, наличие ошибок. В наш век информационных технологий такие процессы выглядят очень архаичными, — говорит Анна Белеванцева.

КП-Новосибирск направила запрос в региональный оперштаб с просьбой прокомментировать, как именно там собирают статистику и действительно ли результаты из коммерческих лабораторий в нее не попадают. Ответ оперштаба мы опубликуем.

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