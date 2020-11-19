Коньки, лыжи, ныряние в прорубь: в каких зимних развлечениях больше всего риск заразиться коронавирусом

Не все зимние забавы безвредны в эпоху коронавируса. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Коронавирус этой зимой оставит многих россиян без привычного Нового года. Но кто сказал, что надо сидеть дома? Катки и горнолыжные спуски пока никто не запретил. Мы попросили вирусологов и врачей сравнить варианты зимнего отдыха по ковидоопасности — вам решать, куда отправиться.

СНЕГОВИКА ЛЕПИМ В МАСКЕ…

Как только выпал снег, дети начинают лепить снеговиков в собственном дворе. А еще рискуют заразиться коронавирусом: не факт, что среди малышей нет бессимптомных больных. К тому же никто не будет соблюдать социальную дистанцию.

— Я советую обязательно надевать на детей маски, если они идут лепить снеговика. Да, от COVID-19 она полностью не защитит, но хотя бы снизит вирусную нагрузку на организм. Вирус проникает в организм через слизистую, а тут для него будет преграда, — объяснил КП-Новосибирск Сергей Бабак, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А. И. Евдокимова.

… А В СНЕЖКИ ИГРАЕМ БЕЗ НЕЕ

Еще одна любимая зимняя забава, особенно у детей — играть в снежки. И вот в этом случае маска может сыграть злую шутку.

— Это очень активная игра, дети постоянно бегают, а значит, маска постоянно будет сползать. Дети начнут ее поправлять, прикасаться руками ко рту и носу, а это — дополнительный риск занести вирус в организм. Поэтому во всех активных зимних увлечениях безопаснее участвовать без нее, — уверен Александр Шестопалов, профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

Здесь есть и еще один важный момент.

— Когда дети бегают, прячутся, они волей-неволей соблюдают социальную дистанцию, и это хорошо: чем меньше контактов, тем меньше возможности заразиться, — говорит Александр Шестопалов.

Ускользаем от болезни на коньках. Фото: Алена МАРТЫНОВА

УСКОЛЬЗАЕМ ОТ ЗАРАЗЫ

Каток — пожалуй, одно из самых безопасных мест во время пандемии. Но только не крытый.

— С эпидемиологической точки зрения открытые катки на свежем воздухе намного безопаснее: вирусная нагрузка на организм меньше, — отмечает Георгий Викулов, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.

Правда, до самого льда еще надо добраться — и это проблема.

— В пункте проката коньков собирается много народа, да и вокруг катка тоже. И вряд ли кто-то там будет соблюдать социальную дистанцию, а это потенциальный риск заболеть. Поэтому выбирайте катки, где собирается поменьше народа, и приносите коньки с собой, чтобы не стоять в очереди в пункте проката, — советует Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины. В прошлом он сам возглавлял лабораторию в «Векторе» и работал с самыми опасными вирусами.

А вот непосредственно на катке опасности почти нет.

— Когда вы находитесь на льду, то волей-неволей приходится соблюдать дистанцию, иначе можно получить коньком в лоб, — рассуждает Александр Чепурнов. — Плюс на коньках человек передвигается намного быстрее, а это значит, что и времени на контакт с посторонними практически нет. Поэтому риски заболеть коронавирусом сводятся к нулю.

Лыжи - идеальный способ укатиться от ковида. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЛЫЖИ - ТОЛЬКО ПОЛЬЗА

Во время вспышки коронавируса это одно из самых безопасных зимних увлечений, а еще крайне полезное.

— Этот вид физической активности позволяет человеку поддерживать хорошую респираторную функцию — ее еще называют легочным резервом. Есть постулат: чтобы легкие работали нормально, нужно делать не менее 7000 шагов в день — и не важно, пешком или на лыжах, — рассказывает Сергей Бабак. — Не секрет, что с возрастом легочный резерв уменьшается, идет эволюция легкого — особенно у людей старше 65 лет. И тогда могут проявляться различные легочные заболевания, тот же хронический бронхит. Поэтому лыжи пойдут на пользу в любом возрасте: конечно, если у человека нет проблем с суставами.

И если человек, который регулярно ходит на лыжах, заразится коронавирусом, то перенесет болезнь намного легче как раз благодаря сформировавшемуся легочному резерву.

Еще один плюс: подцепить ковид на лыжне крайне сложно.

— Если вы приехали с семьей в лес покататься на лыжах, то соблюдать социальную дистанцию даже не придется: лыжни обычно тянутся на несколько километров, и все находятся друг от друга в десятках метрах, — добавляет Александр Шестопалов.

На горнолыжном спуске тоже особых проблем не будет.

— В очереди на подъемник все уже стоят с лыжами на ногах (длина лыж — от 1,65 до 2,1 метра. — Прим. авт.), так что проблем с соблюдением дистанции нет. Сами подъемники открытые, рассчитаны на одного человека, — описывает вирусолог Александр Чепурнов. — Правда, рядом с горнолыжными спусками обычно находятся небольшие кафе, в которых греются отдыхающие. Вот их лучше избегать из-за большого скопления людей.

Сноубордисты рискуют заразить коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СНОУБОРД ОПАСЕН ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

Эта зимняя забава ковидоопасная — соблюдать эпидемиологические правила там сложно.

— Сноуборды в очереди на подъемнике держат в руках, а значит, социальная дистанция может нарушаться. Так что здесь риск заразиться коронавирусом куда выше, — считает Александр Чепурнов.

Кроме того, во время самих подъемов и спусков на легкие идет серьезная нагрузка, и такое экстремальное занятие может быть просто опасно для тех, кто перенес COVID-19 и другие серьезные болезни легких.

— Если во время болезни было серьезное поражение легких, то такая физическая активность просто противопоказана. И об этом врач обязан предупредить пациента, — заостряет внимание Сергей Бабак.

Окунаться в прорубь во время пандемии неподготовленным людям не рекомендуется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЫРЯЕШЬ В ПРОРУБЬ ЗА КОВИДОМ

Еще одна зимняя забава — ныряние в прорубь. И она крайне опасна.

— Коронавирус, конечно, в самой проруби и на льду не живет, но любое погружение в холодную воду — это стресс для организма, а значит, иммунитет снижается. Если человек неподготовленный, то ничего, кроме вреда, от такого ныряния не будет. Поэтому если вы вдруг в этом году решили заняться закаливанием — отложите. Только представьте себе, что рядом в этот момент окажется человек, который болен коронавирусом: риск, что искупавшийся в проруби заразится, повышается, — предупреждает Сергей Козырев, профессор кафедры спортивной медицины и лечебной физкультуры Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

На горках почти всегда много народа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

А на горке подхватить коронавирус можно?

Увы, но ответ: да.

— Обычно на вершине горки собирается очередь из желающих скатиться, никакой социальной дистанции в принципе не соблюдается. И вот тут действительно можно подцепить заразу. Поэтому совет один: не стойте в толпе, подождите, когда людей будет меньше, — рекомендует Александр Чепурнов.

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