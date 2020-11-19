«Тушила спички о руки, била по голове!»: мама мальчиков-двойняшек обвинила воспитателя в пытке детей

Коля и Петя ходили в сад три месяца. Фото: личный архив героя.

Мама пятилетних сыновей-двойняшек обвиняет воспитательницу детского центра в издевательстве над малышами. Как утверждает сибирячка, сын рассказал — педагог чиркала спичками и прижигала их о руку. Мама считает — ребенок не врет, на тыльной стороне ладони она увидела ожог. Женщина написала заявление в полицию. Теперь делом заинтересовалась и прокуратура.

«ЯБЕД ГРОЗИЛАСЬ СЖЕЧЬ»

Петя* и Коля* — братья-двойняшки. Дети ходят в обычный детский сад, но их мама Светлана Силаева решила отвести их еще и в частный центр, чтобы малыши учили английский.

— Мне порекомендовала центр моя знакомая. Она уже год водит туда свою дочку, и прогресс был виден. Я послушала и решила, что дети пойдут туда. В июле сыновья уже вышли на занятия, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Силаева, мама братьев-двойняшек.

По словам сибирячки, ЧП произошло 15 сентября. Она пришла вечером домой, взяла Колю за руку, а тот вырвал ее со словами: «Мама, мне больно!»

Ожог Коля получил на прогулке в детском саду. Фото: личный архив героя.

— Я смотрю, на руке у него точка какая-то набухшая. Начала разглядывать, а это ожог! Расспрашиваю сына, что случилось, а он молчит как партизан, — вспоминает женщина.

Светлана утверждает, что 15 минут уговаривала сына, чтобы он не боялся и сказал правду.

— Он и признался, что боится воспитательницу Наталью Семеновну*. В тот день она была с детьми. Дети рассказали, что за плохое поведение чиркала спички и прижигала об его руку. Это было не один раз. Первый случился на завтраке, когда Коля не хотел есть. Второй — когда мой сын не спал на сон-часе. И вот третий раз — 15 сентября, — перечисляет Светлана.

Женщина спросила, почему дети не рассказали об этом сразу. Мальчики ответили, что Наталья Семеновна угрожала сжечь ябед. Поэтому они и молчали.

ОЖОГ ИЛИ… ПРЫЩ ОТ АЛЛЕРГИИ?

На следующий день Светлана взяла сыновей и поехала в травмпункт. Врачи зафиксировали у Коли термический ожог 2-й степени. Мама написала заявление в полицию.

— Отдел полиции находится прямо напротив центра, а во дворе детская площадка. Мы подъехали к отделу, и у ребенка случилась истерика. Оказывается, все произошло на улице, пока они гуляли. Я долго не могла успокоить Колю, — продолжает женщина.

В самом центре от официальных комментариев отказываются. Но не под запись говорят: воспитательница свою вину не признает. Дело в том, что Коля и Петя — аллергики, даже питаются по особому меню. И иногда у малышей выскакивают прыщи. Может, один из таких они и расчесали?

— Есть справка, где написано, что это ожог. Вообще, меня позиция центра не устраивает. Например, я узнала, что воспитательница допросила всех детей и записала их на видео. Ролик мне скинула. Мол, вот, дети утверждают, что спичек не было. Но разве нормально без родителей устраивать такие «интервью»? — недоумевает Светлана.

Мама братьев-двойняшек будет добиваться возбуждения уголовного дела. Тем временем историей уже заинтересовались следователи и прокуратура.

*Имена детей изменены.

ОФИЦИАЛЬНО

Информацией об издевательствах над детьми заинтересовалась прокуратура. Они проверят работу полиции в том числе.

— Прокуратура проверит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, защите прав ребенка, даст оценку бездействию (волоките) сотрудников полиции, ответственных за вынесение процессуального решения по заявлению матери детей, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Историй заинтересовались и в инспекции труда Новосибирской области:

— Организована проверка изложенных фактов и дана оценка деятельности учреждения по соблюдению прав и законных интересов ребенка. Ситуация находится на контроле заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова. Необходимые поручения даны комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска по месту жительства ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ

«Тушила спички об руки детей»: сибирячка обвинила воспитателя в издевательствах над ее сыновьями-двойняшками

В деле разбирается следственный комитет (подробности)

В Новосибирске прокуратура проверит работу ПДН после жалобы мамы двойняшек на жестокость в детсаду

По словам сибирячки, воспитатель тушила спички о руки детей (подробности)