«Тушила спички об руки детей»: сибирячка обвинила воспитателя в издевательствах над ее сыновьями-двойняшками

Мать двойняшек пожаловалась на воспитательницу в детском языковом центре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске мать 5-летних мальчиков-двойняшек пожаловалась на издевательства от воспитательницы одного из детских центров языкового развития и творчества. По словам женщины, воспитатель тушила спички об руки детей и запугивала их.

В полиции КП-Новосибирск сообщили, что жалоба от женщины поступила в октябре.

— Была проведена проверка, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Сейчас все собранные материалы направлены в прокуратуру для принятия решения по последственности, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В следственном комитете организовали по факту доследственную проверку.

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