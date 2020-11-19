В Новосибирске прокуратура проверит работу ПДН после жалобы мамы двойняшек на жестокость в детсаду

На воспитателя пожаловалась мать мальчиков-двойняшек.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В прокуратуре Новосибирской области начали проверку после того, как мать обвинила воспитательницу языкового центра в издевательствах над ее сыновьями.
— По информации, имеющейся у прокуратуры, работница детского центра применяла насилие к 5-летним двойняшкам. Мама детей пожаловалась на неправомерные действия воспитательницы в полицию, но законного и обоснованного решения так и не приняли. Прокуратура проверит как было соблюдено законодательство о защите прав ребенка, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, и оценит бездействие сотрудников полиции, — сообщили в областной прокуратуре.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что проверку ситуации начал Следственный комитет Новосибирской области.
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