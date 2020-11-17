Ученый прокомментировал мутацию коронавируса в Сибири

Коронавирус меняется, но как именно и в каких регионах, сказать пока сложно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 17 ноября, глава Роспотребнадзора сделала резонансное заявление на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

- Мы видим изменения определенные в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями, - объяснила Анна Попова. - Я сразу хочу сказать, что никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость. Все, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить.

Вот так новости: неужели сибиряки мутировавшую заразу цепляют? И если да, то чем в итоге это может грозить? На этот вопрос мы попросили ответить вирусолога Александра Чепурнова, ведущего научного сотрудника Института клинической и экспериментальной медицины. В прошлом он сам возглавлял лабораторию в «Векторе» и работал с самыми опасными вирусами. Его реакция на заявление главы Роспотребнадзора оказалась неоднозначной.

- Я пока не видел ни одного исследования, которое подтверждало бы подобные заявления. Да и делать такие выводы преждевременно: не собрано еще достаточной базы, на основе которой можно было бы говорить о мутации, присущей именно в Сибири, именно в каком-то конкретном этносе. А вот то, что коронавирус в принципе мутирует — это зафиксированный научный факт. Появились первичные данные, что происходят такие изменения, из-за которых вирус начинает реагировать на сыворотки, которые его подавляют, хуже по сравнению с ранними штаммами. В этом и сложность создать лекарство. Но еще раз повторюсь: слишком мало материалов, чтобы говорить о какой-то конкретной мутации в определенном регионе.

- Но если зараза меняется, то подействуют ли на нее вакцина от коронавируса, которую сейчас, к примеру, испытывают на «Векторе»?

- Те мутации, которые наблюдают ученые, не настолько значимы, чтобы как-то сказаться на действии вакцины. Поэтому здесь нет основания для каких-то волнений.

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