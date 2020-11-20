«Мне страшно ходить по городу»: новосибирского стилиста на закрытой вечеринке избили 10 человек

После тусовки стилист поехал в травмпункт. Фото: instagram.com

Новосибирский стилист Федор Швец прославился эпатажными выходками. То он паспорт меняет из-за пластических операций, то новые бьюти-тренды на себе пробует. На днях Федю и его подругу избили. Парень просто пришел на вечеринку отдохнуть, а уехал оттуда со сломанной ногой. Кто эти неизвестные и из-за чего произошел конфликт, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

Федор и его подружка пришли на закрытую вечеринку к знакомому. Тусовка проходила в центре Новосибирска.

— Мы, как и все, отдыхали, танцевали, выпивали. В наши планы не входило выяснять отношения с неизвестными людьми. Уже не помню, из-за чего начался конфликт, но ко мне подошел парень и сказал: «Пойдем на улицу поговорим». Ну я и пошел — зря, что ли, в спортзал хожу, — рассказал КП-Новосибирск Федор Швец.

Стилист не ожидал, что на улицу выйдут еще 10 человек. Вслед за Федором выбежала и его спутница. Видимо, думала, что при девушке драки не будет.

— Они нас окружили, пытались нанести удар, но промахнулись. Мы с подругой пытались дать отпор, но в итоге нас повалили на землю. Мне порвали майку. Парни эти убежали. Они были ниже меня ростом, возраст — от 24 до 26 лет, — называет приметы сибиряк. — После потасовки я попытался встать на правую ногу, но она меня не слушалась. Я подумал, что ничего страшного, и пошел тусить дальше.

Парню наложили гипс. Фото: личный архив.

Проснувшись утром, Федор не смог встать с кровати. Сломанная нога опухла и постоянно ныла. Пришлось ехать в травмпункт.

— Мне сделали снимок. Он показал большие трещины в двух местах в районе голени на правой ноге, поэтому врачи наложили гипс, — говорит Швец. — Я в шоке, что такое до сих пор происходит в нашем городе. Это ведь была частная вечеринка, где не было посторонних. Мне страшно ходить по городу из-за таких людей.

Федору предстоит провести в гипсе четыре недели. Из-за этого стилисту придется взять 10 дней отпуска и перенести клиентов на другое время.

— Окрашивать волосы клиентам придется сидя, не могу же я подвести своих девчонок, — рассуждает Федор. — Вот будет для меня уроком. Не буду больше ходить на вечеринки. Лучше дома посижу, книги почитаю.

Федя не стал писать заявление в полицию. Решил, что сможет найти обидчиков своими силами. Он рассказал о случившемся хозяину той самой вечеринки, и теперь любителей почесать кулаки ищут.

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