«Боялись, что погибнут двое детей»: школьница с семьей сгорела в страшном пожаре под Новосибирском

Бабушка с внучкой оказались среди погибших в пожаре. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Семья из Новомихайловки погибла в ночном пожаре — теперь скорбит половина села. Погибшие пенсионеры были известной парой, с ними сгорели 44-летняя дочь и 16-летняя внучка. Теперь друзья семьи собирают помощь на похороны, а знакомые боятся — в пожаре мог погибнуть еще один ребенок. Почему никто не заметил пожар и сколько жертв унесла ночная трагедия — в материале «КП-Новосибирск».

«НИЧЕГО КРОМЕ ДОБРА НЕ ДЕЛАЛИ»

Трагедия случилась в селе Новомихайловка под Новосибирском в ночь на 15 ноября. Около 04:30 соседи заметили пожар в доме четы пенсионеров Тарабаевых на улице Советской. На вызов прибыли добровольцы пожарной команды сельсовета, к тому моменту крыша уже обвалилась внутрь. Приехавшие пожарные цистерны тушили пламя более двух часов, вскоре пожарные обнаружили первые два тела на пепелище.

Погибший пенсионер и его дочь ни с кем не конфликтовали. Фото: соцсети и пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Через час разбора завалов сотрудники МЧС нашли тела еще двух жертв. Следователи установили личности погибших — 70-летний хозяин дома Александр, 65-летняя Татьяна, 44-летняя Ольга и 16-летняя Настя. Смерть семьи глубоко шокировала соседей и знакомых, на месте трагедии им помогали психологи.

— Для меня это ужасное горе, я потеряла одну из своих лучших подруг — Татьяну. Они с Александром жили здесь 44 года, если не больше, всегда оставались красивой парой. Саша спортивный был, не пил, играл за нашу команду ветеранов. Дочка у них тоже погибла, очень жаль — такая хорошая девочка, отличницей в школе была. Приехала в гости с внучкой погостить, и тут такое горе, — рассказала «КП-Новосибирск» подруга погибших Людмила.

На тушение пожара прибыло 12 единиц техники. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Семью Тарабановых в деревне хорошо знали — Александр всю жизнь проработал инженером по безопасности в совхозе, был секретарем райкома комсомола. Погибшая Татьяна трудилась бухгалтером, оба заслужили звания ветеранов труда. В семье было трое детей — два брата и старшая сестра Ольга — она с внучкой и погибла в пожаре. Отец ребенка в ту ночь не был в доме. Местные жители боялись, что в доме ночевала еще одна внучка Тарабаевых со стороны сына — но следователи не подтвердили эту версию.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двух и более лиц». Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара. Знакомые семьи уверены — это точно не могло быть поджогом, в селе Тарабановых уважали за доброту.

— Врагов у них отродясь не было, возможно проводка или отопление подвело. Ничего, кроме добра, никому они не делали в жизни. Ужас, не пойму, как такое случилось — еще вчера мы с Татьяной подарками обменивались. Замечательные были люди, родители, друзья, — сообщила «КП-Новосибирск» Людмила.

На месте трагедии работали психологи. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили — предварительные причины пожара еще устанавливаются. Однако еще в конце октября специалисты сельсовета проводили с семьей инструктаж по пожарной безопасности.

Уважаемые читатели! Все, кто желает оказать помощь родственникам и знакомым погибших — можете связаться с редакцией «КП-Новосибирск» по телефону: 8-923-145-11-03

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