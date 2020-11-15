«Под завалами еще остаются люди»: двое человек погибли при пожаре под Новосибирском

Пожарные продолжают разгребать завалы. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Трагедия произошла в селе Новомихайловка Коченевского района. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, в ночь на 15 ноября около 04:30 часов местные жители сообщили о пожаре на улице Советская.

Первыми на месте оказались пожарные-добровольцы из местного сельсовета. В этот момент горящая кровля уже рухнула внутрь пылающего дома. Позже на место прибыли шесть пожарных машин и еще более двух часов тушили открытый огонь.

Пламя уничтожило бревенчатый дом, веранду на площади более 188 кв. м. Внутри пожарные обнаружили два тела жертв, личности которых устанавливаются. В МЧС сообщают, что под завалами могут находиться другие погибшие.

- В настоящий момент пожарные продолжают работу по разбору сгоревших конструкций жилого дома. По предварительной информации, в здании могли находиться другие люди, - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

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