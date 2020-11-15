«Родителей дома не было»: в Новосибирске спасли трех детей из полыхающего коттеджа

В момент пожара дети были одни. Фото: ГУ МЧС по Новоисбирской области.

ЧП произошло в частном секторе Ленинского района вечером - на улице Волховская - 14 ноября . Около 22:42 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожару присвоили категорию повышенной опасности — на место прибыли 8 пожарных машин и 27 сотрудников МЧС. Крыша двухэтажного коттеджа уже пылала на момент прибытия первых пожарных машин.

Когда дом загорелся, внутри были трое дети — их спасли очевидцы.

— Соседи вывели из дома троих детей еще до прибытия пожарной службы. Однако, на момент пожара родителей дома не было. Врачи «скорой помощи» осмотрели ребят, их состояние удовлетворительное, — прокомментировали в МЧС.

На данный момент дознаватели устанавливают причины пожара, в полиции организовали проверку семьи с целью установить — почему родителей не было дома.

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