Погибла школьница и трое взрослых: стали известны страшные подробности пожара под Новосибирском

На месте работают пожарные, следователи и психолог. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Следователи рассказали о страшных подробностях пожара, который произошел в ночь на 15 ноября в селе Новомихайловка Коченевского района. В огне погибли 16-летняя девочка с семьей.

Напомним, пожар заметили поздно — около 04:30 добровольная пожарная команда приехала, но к тому моменту у дома уже обвалилась крышаю На место прибыли семь пожарных машин и 27 сотрудников МЧС, через два часа пламя удалось потушить. П

— При пожаре погибли хозяин и хозяйка дома, а также девочка в возрасте 16-лет. Также было обнаружено тело родственницы, которая находилась в гостях. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте работают следователи, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Огонь полностью уничтожил жилой дом, веранду и три надворные постройки: баню из бруса, дощатый гараж и дровяник. Причина пожара устанавливается, редакция КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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