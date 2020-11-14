Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 15 ноября 2020 года: заразились 1278 детей

От коронавируса за сутки скончались 4 пациента. Фото: архив КП

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 15 ноября 2020 года таковы: за прошедшие сутки врачи подтвердили 186 новых случая заболевания COVID-19 в регионе. Всего, по данным оперативного штаба, в Новосибирской области заболели 19825 человек с начала эпидемии, в их числе 1278 детей. Регион занимает 21-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Заболеваемость коронавирусом за сутки.

ВЫЗДОРОВЕЛИ БОЛЕЕ 16 ТЫСЯЧ СИБИРЯКОВ

За минувшие сутки 161 пациента с коронавирусом выписали из инфекционных госпиталей. По данным оперативного штаба, в регионе 16224 человека, излечившихся от COVID-19. В стационарах Новосибирска находятся 3784 пациента, заболевших ковидом.

УМЕРЛИ 4 ПАЦИЕНТА

Четверо новосибирцев скончались от коронавируса за минувшие сутки. По данным оперативного штаба, болезнь унесла жизни 74-летнего мужчины и женщин в возрасте 57 лет, 71 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 648 человек.

Число пациентов, госпитализированных в реанимацию, уменьшилось. Сейчас там находятся 166 человек, из них самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ — 50 пациентов.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 186 человек

Количество пациентов в реанимации: 161 пациент

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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