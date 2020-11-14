В Новосибирске от коронавируса скончались 4 человека за сутки: что о них известно

От коронавируса умерли 4 человека за сутки. Фото: архив КП

В субботу, 14 ноября, стало известно о том, что еще 4 пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчина в возрасте 74 года и женщины в возрасте 57 лет, 71 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 648 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 166 человек, из них 50 пациентов не могут самостоятельно дышать. Они подключены к аппарату ИВЛ.

За сутки коронавирус обнаружили еще у 186 человек, выздоровел 161 пациент.

С начала вспышки коронавирусом заболели 19825 человек, в том числе 1278 детей. Выздоровели 16224 человека.

Напомним, режим повышенной готовности продлили в Новосибирске до конца года. На следующей неделе в торговых центрах ограничат работу фудкортов и кинотеатров. Кроме того, 40% школьников после каникул будут обучаться дистанционно.

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