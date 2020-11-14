В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 186 человек за сутки

Коронавирусом за сутки заболели 186 человек. Фото: архив КП

В субботу, 14 ноября оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за сутки коронавирусом заболели еще 186 человек. Из больницы выписали 161 пациента. Их анализа показали отрицательные результат на ковид.

За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли еще 4 пациента инфекционной больницы. Это мужчина в возрасте 74 года и женщины в возрасте 57 лет, 71 год и 86 лет.

— По данным оперативного штаба на утро 14 ноября в регионе зарегистрировано 19 825 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 1 278 детей. 16 224 человека выписаны с выздоровлением. К сожалению, от коронавируса умерли 648 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Как отмечает губернатор Новосибирской области, ситуация в регионе остается сложной. Заболевших коронавирусом с каждым днем становится больше. До конца года объявлен режим повышенной готовности. Новосибирцев настоятельно просят соблюдать правила безопасности: носить защитную маску в общественных местах, держать социальную дистанцию в полтора метра.

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