Кто такой мэр Томска Иван Кляйн и в чем его подозревают?

Мэра задержали во время совещания. Фото: стоп-кадр.

После утренних новостей из Сибири, разлетевшихся по всей стране, корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться - кто такой мэр Томска Иван Кляйн, задержанный во время утреннего совещания.

Итак, 61-летний Иван Кляйн - третий томский градоначальник, который попал под следствие. Первым осудили Александра Макарова – в 2006 году его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки. Следующий мэр Томска - Николай Николайчук - попался силовикам также на превышении должностных полномочий при ремонте Московского тракта. Именно его место и занял в кресле градоначальника Иван Григорьевич Кляйн.

В политику Кляйе пришел не сразу. В 1994 году его избрали генеральным директором ОАО «Томское пиво». А уже с 1997 по 2013 год Кляйн был депутатом четырех созывов Законодательной Думы Томской области, председатель комитета по экономической политике.

В 2000 году получил второе высшее образование — с отличием окончил Томский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2005 году получил степень кандидата экономических наук.

Претензии у силовиков к Кляйну связаны как раз с бизнесом. Кляйн в 2016 году был основным акционером «Томского пива» и дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры Томска передать заводу лишнюю площадь. Так в геоинформационной системе «ГеоКад» появилась 300-метровая санитарно-защитная зона вокруг компании. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления». Задержали его прямо на рабочем месте.

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