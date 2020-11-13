Появилось видео задержания мэра Томска Ивана Кляйна

Это уже третий по счету мэр Томска, попавший под уголовное дело. Фото: СУ СК РФ по Томской области.

Появилось видео, как в 9 утра во время селекторного совещания в кабинет мэра Томска Ивана Кляна ворвались силовики в бронежилетах и масках. На кадрах, обнародованных Следственным комитетом, видно, что чиновник не оказывал сопротивления при задержании. Сотрудники надели на Кляна медицинскую маску, наручники и увезли на допрос в спецавтомобиле.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Томска, по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления», — прокомментировал в СУ СК РФ по Томской области .

В здании мэрии, кабинетах «Томского пива» и частном особняке политика проводятся обыски.

По версии следствия, Кляйн в 2016 году был основным акционером «Томского пива» и тогда же дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры Томска передать заводу лишнюю площадь. Так, в геоинформационной системе «ГеоКад» появилась 300-метровая санитарно-защитная зона вокруг компании.

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