Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 13 ноября 2020 года: более 19,5 тысяч заболевших

В Новосибирске за сутки 178 заболевших, масочный режим продлен до 31 декабря
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 ноября 2020 года. В Новосибирской области всего за сутки выявили 178 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество жителей региона, заразившихся коронавирусом с начала эпидемии, составило 19455 человек. По-прежнему Новосибирская область находится на 21-м месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.
COVID-19 СРЕДИ ДЕТЕЙ
Десять детей заболели COVID-19 за прошедшие сутки, сообщил оперативный штаб. С момента вспышки коронавируса в регионе врачи выявили 1 262 ребенка с COVID-19. В детской больнице №3 находятся 58 детей с подтвержденным диагнозом и подозрением на опасное заболевание.
СЕМЬ СМЕРТЕЙ ЗА СУТКИ
Врачи сообщили о новых жертвах коронавируса за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, скочались семь пациентов: пятеро мужчин в возрасте 62 лет, 67 лет, 70 лет, 81 года и 89 лет. Также, вчера умерли две женщины в возрасте 52 года и 57 лет. Всего в регионе насчитывается 640 умерших от коронавирусной инфекции.
В реанимации инфекционных больниц находятся 142 пациента в тяжелом состоянии. Еще 32 человека не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.
ЧАГА ПОБЕЖДАЕТ COVID-19
Новосибирские ученые подтвердили гипотезу, что гриб Чага помогает в борьбе с коронавирусом. Одна из разработчиц вакцины от COVID-19 обнаружила полезные свойства гриба еще несколько месяцев назад. Ученые центра вирусологии «Вектор» провели испытания с клетками мартышек — выяснилось, что древесный гриб убивает вирус. По словам ученых, секрет чаги в биологически активных компонентах, которые образуются при взаимодействии березы и гриба.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:
Общее число зараженных за день: 178 человек
Количество пациентов в реанимации: 142 человека
Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах.
Торговые центры: частично открыты. Работают магазины, детские площадки. С 16 по 30 ноября будут закрыты кинотеатры, фудкорт. Вход только в маске.
Театры: Работают, но везде нужно уточнять график.
Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей
Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.
Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.
Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.
Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.
Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.
Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.
Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.
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