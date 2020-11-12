В сибирской колонии убили вора-рецидивиста и скинули его тело в мусоросборник: он нарушил «понятия»

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Фото: СК по Новосибирской области.

По соцсетям пронесся слух, что в колонии №13, которая находится в Убинском районе Новосибирской области, бунтуют заключенные. В ГУФСИН уже глубокой ночью пришлось экстренно давать разъяснения. ЧП в колонии действительно случилось, но не бунт, а убийство. Подробности сообщил уже следственный комитет.

— 11 ноября около 23.00 в мусоросборнике промышленной зоны ФКУ ИК-13 ГУФСИН обнаружено тело 39-летнего осужденного с признаками насильственной смерти. На его голове имелись множественные гематомы и ссадины. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области.

В региональном ГУФСИН добавили, что конфликт между убийцей и жертвой произошел «на почве личных неприязненных отношений».

Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, жертва жестокой расправы — Александр Дроздов — прибыл в новосибирскую тюрьму из СИЗО Екатеринбурга 21 октября. На уральской зоне мужчина не сошелся характером с местными авторитетами: «грубил и не почитал установленные правила и понятия».

Весть о непокорном сидельце каким-то образом пришла вслед за ним в новосибирскую ИК-13. Осужденные устроили собственный суд над новичком, которому было не привыкать жить по понятиям. Александр имел столько судимостей, что пальцев на руке не хватит. Проблемы с законом начались еще в 2003 году - сидел то за воровство, то за грабежи. Например, год назад в поезде «Новокузнецк — Москва» обокрал сразу трех пассажиров.

— Погибший, уроженец Омской области, последний раз был осужден за грабеж в Екатеринбурге и приговорен к трем годам лишения свободы, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Выйти на волю мужчина должен был в мае 2023 года.

Сейчас следователи устанавливают круг подозреваемых в убийстве. Источник в ИК-13 сообщил КП-Новосибирск, что к преступлению может быть причастен 40-летний рецидивист, осужденный на пять лет по статье «Уклонение от отбывания ограничения свободы». С 2012 года его искала полиция, так как он не приходил отмечаться в ОВД после очередной отсидки. Попался в руки силовикам он в 2019 году, когда ограбил девушку из бара, снял с нее сережки и колечко «спаси и сохрани», а также выбил жертве зубы.

Добавим, что в Убинской колонии отбывают наказание исключительно отъявленные рецидивисты, для которых тюрьма стала уже практическим родным домом.

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