Коронавирус светится: ученые предложили быстрый способ определить COVID-19

Так светятся пробирки с коронавирусом. Фото: предоставлено Денисом АНТРОПОВЫМ.

Во время осенней вспышки коронавируса лаборатории загружены настолько, что ждать результатов теста на коронавирус пациентам приходится по два — три дня, и это в лучшем случае. Однако благодаря разработке новосибирских ученых на проведение анализа потребуется меньше времени. О сибирской разработке корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ОТ ПРОБИРКИ

Ученые объясняют: сначала берется мазок, как при ПЦР-тестировании.

— А потом благодаря методу изотермической амплификации нуклеиновых кислот NASBA (это сложные химические процессы, они же используются и при ПЦР. — Прим. авт.) мы получаем огромную концентрацию фрагмента РНК вируса, которую можем детектировать различными способами. Затем мы используем технологию на основе белка Cas13a — он позволяет быстро узнавать и расщеплять определенные фрагменты РНК, — рассказал КП-Новосибирск младший научный сотрудник лаборатории геномного редактирования ИХБФМ СО РАН Денис Антропов.

Благодаря разработке определить коронавирус будет проще: пробирка с положительным образцов начнет светиться.

— В реакции есть специально подобранная сторонняя РНК, меченная органическим соединением — флюорофором. При ее расщеплении и возникает тот самый специфический сигнал — пробирка, содержащая вирусную РНК, начинает светиться, — продолжает Денис Николаевич. — Сейчас мы работаем еще и над тем, чтобы пробирка меняла цвет.

Так происходит реакция. Фото: предоставлено Денисом АНТРОПОВЫМ.

НУЖНО МЕНЬШЕ ЧАСА

Прелесть такого метода в том, что он позволит сэкономить время проведения анализа, а в перспективе перейти к «диагностике нового поколения».

— Чтобы получить результат, нужно менее часа, а при обычной ПЦР — 1,5 — 3 часа. То есть требуется в два раза меньше времени, — объясняет Денис Антропов.

— Если результат будет получен быстрее, позволит ли это сократить время ожидания результатов теста для пациентов в обычной больнице?

— Мы пока не говорим об использовании новых методов в больницах прямо сейчас. Многие лаборатории разрабатывают методы «на перспективу». Мы надеемся, что с использованием нашей и других разработок медицина сможет, как можно скорее, перейти к «быстрой диагностике у кровати больного». А в будущем проводить самодиагностику в домашних условиях.

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