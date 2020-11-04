22 вдоха перед звонком в «Скорую»: чиновники рассказали о правилах вызова врача в Новосибирске

«Скорая помощь» поможет только в том случае, если состояние резко ухудшилось, а температура поднялась выше 38 градусов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Идти с температурой в поликлинику или вызывать врача домой? Так много всего изменилось за последние месяцы, что мало кто понимает нынешние правила. Областное министерство здравоохранения составило памятку: порядок действий на случай болезни. И не только коронавирусной.

КОГДА ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ?

Если есть симптомы вируса (ковидного или какого-то другого), чиновники призывают не разносить заразу по коридорам поликлиники.

- Остаться дома и вызвать врача из поликлиники по месту жительства или пребывания следует, если у вас простудное заболевание, температура до 38,5, боль в горле, насморк, кашель. Для оформления больничного листа необходимо на дому дождаться врача из поликлиники, - предписывает региональный минздрав. - Количество вызовов на дом в поликлиниках увеличилось в 4 - 6 раз. Инфекционные бригады работают по 12 часов. Средний срок ожидания такой мобильной бригады при симптомах ОРВИ в среднем составляет сутки (хотя наши читатели сообщают, что ждут инфекционную бригаду по 3 дня - Ред.). С пациентами, которых не обслужили в день обращения, сотрудники поликлиник связываются по телефону, чтобы уточнить их состояние и информировать, что их вызов переносится на следующий день и является приоритетным (с учетом имеющейся симптоматики).

По данным КП-Новосибирск, в реальности не все происходит так, как описывают чиновники. И если врач не успел к вам прийти, не факт, что из поликлиники перезвонят. Скорее, опыт показывает даже обратное. Поэтому не лишним будет напомнить о себе, повторно вызвав врача. Процесс не из простых. Дозваниваться, возможно, придется часами. Это очень неприятно и обидно, но такова реальность. Лучше в мобильном телефоне настроить функцию автодозвона.

КОГО ВЫЗВАТЬ - «СКОРУЮ» ИЛИ ТЕРАПЕВТА?

А когда звонить в «Скорую»? Минздрав говорит, что повышенная температура без осложнений - это не повод.

- Звонить в «Скорую помощь» по номеру 112 или 03 необходимо в случае, если состояние резко ухудшилось, температура резко поднялась выше 38, а частота дыхания стала выше, чем 22 - 24 вдоха за минуту, вам стало тяжело дышать, - предлагает ведомство.

Далеко не каждого везут в больницу. Большинство пациентов даже с коронавирусом теперь остаются дома.

- Сейчас приоритет при госпитализации - необходимость ИВЛ, кислородной поддержки. Это нестабильные, тяжелые пациенты с дыхательной недостаточностью, - поясняет минздрав Новосибирской области.

КОМУ СДЕЛАЮТ ТЕСТ НА КОВИД?

Не каждому обладателю коронавирусных симптомов делают и тест. По большому счету, стабильные позиции региона в ковидной статистике - это во многом заслуга тех больных, которые переболели, не получив предписания на тест.

- Подозревать ковидную инфекцию можно в случае, если вы были в прямом контакте с зараженным, у вас температура тела выше 38,5 держится более трех дней, наблюдаются озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, потеря обоняния и вкусовых ощущений, сухой кашель, нарастает затруднение дыхания, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. Обследование на коронавирусную инфекцию проводится по показаниям, решение о необходимости тестирования принимает врач, - говорят чиновники регионального минздрава.

Фактически сейчас каждый новосибирец может подозревать, что был в контакте с зараженным. И большинство не ошибутся. Но если контакт с больным официально не был установлен, то аргументов для тестирования меньше. Парадоксально, но факт.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по следующим справочным телефонам:

- Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43

- Горячая линия Роспотребназдора в Новосибирской области - 8-800-350-5060, (383) 220-42-85 (в рабочие дни)

- Министерство здравоохранения РФ - 8-800-200-0-200

- Горячая линия «Стопкоронавирус» - 8-800-2000-112

- Горячая линия по коронавирусу в Новосибирской области - 112.

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