«Не в состоянии даже сериал смотреть»: как болеют коронавирусом в осеннюю вспышку - в том числе новосибирские депутаты

Многие жалуются на дикую слабость во время коронавиурса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тема коронавируса в социальных сетях затмила и политическую повестку, и проблемы с дорогами, и даже жалобы на кризис. Мы полистали страницы Facebook и выбрали четыре цитаты, оставленные горожанами на тему пандемии.

Наталья Пинус. Фото: СОЦСЕТИ

Наталья Пинус, депутат:

- Друзья мои, простите, что пропала. Лечусь дома. Не выхожу особо на связь, потому что и на это нужны силы. А я никогда так не болела. Третий день вот просто лежу в постели. Любые действия вызывают невероятный напряг. Слабость и головная боль. Температура от 37,5 до 38,6. Сбиваю высокую. Пью противовирусные препараты и для нейтрализации тромбозов. Много пью чай. Доктор по телефону следит за моим самочувствием.

Отчитываюсь температурой, смотрю сатурацию на специальном приборчике. Еще считаю вдохи за минуту, задерживаю воздух и засекаю время. И очень тяжко лежать на животе. Хочется надеяться, что вот-вот начнет спадать температура. Пора бы. Но на всякий случай мне сегодня привезли антибиотики. Пускай будут.

Детки дома. Но я в отдельной комнате. Не сразу, но они взяли хозяйство на себя. Готовят, убирают. Саня сегодня сам первый раз в жизни подмел и помыл полы. У детей, слава богу, никаких симптомов нет. Но они тоже на карантине. Моя мама - в соседней квартире. Ей категорически нельзя к нам.

…Я обнаружила уже целый список бонусов, почему мне лично полезно то, что сейчас со мной происходит. Когда вот так лежишь с температурой, сам с собой, не вставая, не в состоянии даже сериал смотреть, в голову приходят разные интересные мысли. На бегу их не бывает, потому что их заглушает остальное громкое. Ну и опять-таки самостоятельность детей. Хотя кто-то скажет, что цыплят по осени считают. И будет прав. Большое спасибо всем за пожелания здоровья! Убеждена, это работает. Прорвемся!

Алексей Мазур. Фото: СОЦСЕТИ

Алексей Мазур, политолог, журналист:

- Жена потеряла обоняние. Выяснилось, что она не чувствует, что кресло пометили кошки. Лимон, чеснок, растворимый кофе не ощущаются. Интересно, кто все-таки принес - сын из школы или сама жена из поликлиники. Или я бессимптомный носитель? Они-то хоть потемпературили немного.

Екатерина Пивченко. Фото: СОЦСЕТИ

Екатерина Пивченко, директор торговой компании:

- Вообще, забавная штука - жить без запахов. Жарили мы тут картошку с грибами, вчера делала салат со свежими огурцами. Ведь совсем не то! Вкус есть вроде, но не то! Удовольствие не получаешь. Скорей бы уж вернулось обоняние. Кстати, наша скоростная медицина, взявшая в прошлый вторник мазок, еще результат не рассказала (пост в FB сделан спустя шесть дней. - Прим. ред.). Так что и я, и все мои рядом болеющие в статистику не попали еще.

Николай Заславский. Фото: СОЦСЕТИ

Николай Заславский, детский массажист:

- Так выглядит сегодня очередь в холле 22-й поликлиники для оформления больничных. Я болею больше недели. Кашель, температура небольшая, чувство заложенности в грудной клетке. Пришел продлевать больничный лист. Передо мной человек 60 как минимум. Люди тоже нездоровы. О соблюдении дистанции речи вообще не идет. На весь холл (60 - 70 квадратных метров) всего два работающих рециркулятора (приборы для очистки воздуха. - Прим. ред.). Живая очередь ради больничного листа превращается в душегубку и рассадник заразы.

Детский массажист снял очередь в новосибирской поликлинике. Фото: Николай ЗАСЛАВСКИЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 сигарет в день и немного эротики: как вакцину от ковида испытывают на добровольцах

В медицинских боксах «Вектора» проходит очередной этап вирусологического эксперимента. Действие препарата от коронавируса проверяют на людях (подробнее).

«Болел тяжелее, даже попал в больницу»: ради эксперимента ученый заразился коронавирусом во второй раз

Новосибирский профессор рискнул собственным здоровьем и рассказал, что чувствует человек, болеющий ковидом повторно, а также какие выводы уже могут сделать вирусологи (подробнее).

«Жили в бункере, ели бризоль, играли в мафию»: как испытывали на добровольцах новую вакцину от коронавируса из «Вектора»

Ученые проверяют очередное средство против «ковида». Один из добровольцев, подставивших плечо под экспериментальную прививку, рассказал, как провел три недели в Центре вирусологии под Новосибирском (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробности).

«Атмосфера как в настоящем бункере»: журналистка «Комсомолки» попала в список добровольцев, на ком испытают вакцину от коронавируса

Она прошла первый этап отбора в «Векторе». Как это выглядело, какие бумаги подписывают подопытные и почему не все из них получат вакцину — в нашем репортаже (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru