Новосибирские математики и вирусолог рассказали, что будет с коронавирусом в декабре — их мнения не совпали

В Новосибирской области ежедневно регистрируют более 150 случаев «ковида». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области ежедневно регистрируют более 150 случаев «ковида». Математики считают, что эта цифра будет расти и станет совсем тревожной перед новогодними праздниками. Специалисты Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий обсудили на семинаре возможные модели развития заболеваемости коронавирусом в регионе и пришли к выводу, что в декабре число заболевших за сутки может переваливать за отметку 500 человек. То есть заболеваемость подскочит в 2,5-3 раза по сравнению с сегодняшней статистикой. Повлиять на эпидемиологическую ситуацию могут несколько факторов. К примеру, количество заболевших может отличаться при организации осенних или зимних каникул для школьников, а также при введении карантинных мер наподобие тех, что действовали в регионе весной. Самое большое положительное влияние на эти показатели может оказать массовая вакцинация сибиряков.

— Так, моделирование позволяет увидеть, что результатом ежедневной вакцинации 10000 человек в сутки в Новосибирской области станет снижение пиковых значений второй волны более, чем на 10000 заболевших, результатом ежедневной вакцинации 30000 человек в сутки — снижение пикового значения по заболевшим — уже более, чем в 1,5 раза, — пояснили на семинаре.

Математики считают, цифры будут расти и станет совсем тревожной перед новогодними праздниками. Фото: ФИТ ФИЦ\http://www.ict.nsc.ru/

Пик заболеваемости, по версии математиков, в любом случае придется на декабрь, однако если сибиряки массово начнут вакцинироваться, то тогда количество заразившихся за сутки уменьшится и будет составлять около 400 человек. При этом в обоих случаях снижение заболеваемости придется на февраль 2021 года.

Однако вирусолог Александр Чепурнов, в прошлом работник «Вектора», а ныне — ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины, прогноз ученых математиков не разделят.

— Конечно, массовая вакцинация положительно бы повлияла на сложившуюся ситуацию. Но пока неизвестно, когда начнется эта вакцинация. Я предполагаю, что это вряд ли произойдет раньше весны. Кроме того, любой вакцине нужно еще минимум полтора месяца, чтобы выйти на пик своих защитных возможностей, — рассказал КП-Новосибирск Александр Чепурнов. — Мне кажется, такие математические модели могут оказаться достаточно далеки от реальности. Не думаю, что у нас в регионе может быть такой резкий скачок заболеваний. На мой взгляд, пока что довольно сложно спрогнозировать, когда именно наступит пик, или наоборот, когда мы выйдем на плато. Здесь необходимо взглянуть на ту кривую, что сформировалась примерно за последний месяц. Если в ней ежедневный прирост относительно стабильный, то нет каких-либо оснований предполагать, что он может так резко возрасти. К тому же, если судить об этом, основываясь на весенней модели развития, то мы можем ожидать скорее наоборот постепенное сглаживание этой прямой. Но точно пока ничего сказать нельзя.

Вирусолог также отметил, что массовые культурные мероприятия в преддверии Нового года также могут негативно повлиять на эпидемиологическую обстановку. Поэтому посоветовал воздержаться от посещения многолюдных праздничных вечеринок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 сигарет в день и немного эротики: как вакцину от ковида испытывают на добровольцах

В медицинских боксах «Вектора» проходит очередной этап вирусологического эксперимента. Действие препарата от коронавируса проверяют на людях (подробнее).

«Болел тяжелее, даже попал в больницу»: ради эксперимента ученый заразился коронавирусом во второй раз

Новосибирский профессор рискнул собственным здоровьем и рассказал, что чувствует человек, болеющий ковидом повторно, а также какие выводы уже могут сделать вирусологи (подробнее).

«Жили в бункере, ели бризоль, играли в мафию»: как испытывали на добровольцах новую вакцину от коронавируса из «Вектора»

Ученые проверяют очередное средство против «ковида». Один из добровольцев, подставивших плечо под экспериментальную прививку, рассказал, как провел три недели в Центре вирусологии под Новосибирском (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробности).

«Атмосфера как в настоящем бункере»: журналистка «Комсомолки» попала в список добровольцев, на ком испытают вакцину от коронавируса

Она прошла первый этап отбора в «Векторе». Как это выглядело, какие бумаги подписывают подопытные и почему не все из них получат вакцину — в нашем репортаже (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Болел тяжелее, даже попал в больницу»: ради эксперимента ученый заразился коронавирусом во второй раз

Новосибирский профессор рискнул собственным здоровьем и рассказал, что чувствует человек, болеющий ковидом повторно, а также какие выводы уже могут сделать вирусологи (подробнее).

«Коронавирус мутирует, некоторые сыворотки его уже не распознают»: вирусолог объяснил, что нас ждет осенью и почему в школах карантин не нужен

О том, как ведет себя зараза сейчас, рассказал вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

Очки в пять раз снижают риск заражения коронавирусом: новосибирские ученые прокомментировали новое открытие

О том, что люди в очках заболевают меньше, заявили китайские вирусологи. Стоит ли Роспотребнадзору рекомендовать к маскам носить очки, рассказали наши эксперты (подробнее).