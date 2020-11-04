Сибирячка умерла от коронавируса после интервью на ТВ — ей неделю отказывали в госпитализации

Незадолго до смерти сибирячка вышла в эфир местного телевидения. Она жаловалась на то, что ей отказались делать КТ. Фото: Телекомпания ТВК

Под Новосибирском — в больнице города Искитима — умерла 60-летняя пациентка. Наталья Паламарчук была воспитательницей детского сада с 40-летним стажем. Коронавирусом болела тяжело и долго не могла получить необходимую помощь от врачей. Ей отказывали сначала в тесте на ковид, потом в направлении на КТ, а затем не хотели класть в больницу. Дочь умершей Татьяна считает, что если бы ее маму сразу начали нормально лечить, трагедии бы удалось избежать.

— Первые признаки болезни мама почувствовала еще на работе, 13 октября. Немного болело горло и голова, был насморк, небольшая температура. Она сходила в местный медпункт, где ей прописали противовирусную терапию и отправили на больничный. Спустя пять дней ей стало хуже, температура была не ниже 38, появился кашель, голова стала болеть сильнее. В понедельник, 19 октября, мама пошла в поликлинику. Повела там почти 6 часов в ожидании приема. Участковый терапевт наспех ее осмотрела и поставил диагноз ОРВИ, назначил ей антибиотики, жаропонижающее и витамины. На мамину просьбу отправить ее на КТ отказала. Сказала, что нет оснований, — рассказала КП-Новосибирск дочь погибшей Татьяна Сильченко.

Женщина отправилась обратно домой. Дочка уже тогда забила тревогу. Говорит, понимала, что течение болезни — тяжелое, нужна госпитализация.

— Когда я металась по городу, пытаясь найти в аптеках «Азитромицин», который маме прописали, то мне на помощь пришла наша родственница. Она поделилась с мамой лекарствами и как раз предложила выпустить материал на местное телевидение. Рассказать о том, что у нас в поликлиниках творится. Мама была не против и даже дала интервью по видеосвязи, рассказала про бардак. Потом я кое-как нашла свободное место на ближайшие дни на КТ для мамы. Сейчас же все кругом занято чуть ли не до декабря. Записала я ее также и на платный тест на коронавирус. Мы должны были отправиться туда 23 числа. При этом, накануне днем я привозила маму в больницу сама: в скорой нам сказали, что в приемном покое нас обязаны будут принять. Но нас не приняли, даже не позвали врача, чтобы осмотреть маму. Так мы и вернулись домой, — вспоминает Татьяна. — Когда я вечером приехала к маме, чтобы покормить ее, то поняла, что ее состояние совсем ухудшилось. У нее температура тогда была уже выше 40. Я вообще даже сначала не поняла, что мне показывает градусник! Ей было так плохо, что она буквально не могла встать с кровати.

Сибирячка вызвала скорую помощь, которая прибыла на вызов уже ночью. Женщину наконец-то госпитализировали, сказали: «пневмония». В больнице Наталья провела несколько дней, но спасти ее так и не смогли. Женщина умерла.

— Когда я ее привезла в больницу, то даже успокоилась немного. Думала, что теперь все под контролем. А оказалось вот как… Ее соседка по палате еще потом рассказала нам, что маме стало плохо еще вечером, но в реанимацию ее отвезли только утром, когда в этом уже, по сути, не было смысла…В качестве причин смерти у мамы указан не только коронавирус, который у нее все-таки был, но и легочно-сердечная недостаточность. Я думаю, что это могли быть осложнения от болезни, — говорит Татьяна.

Дочь умершей Татьяна считает, что если бы ее маму сразу начали нормально лечить, трагедии бы удалось избежать. Фото: личный архив героев

Сейчас девушка планирует обратиться в страховую компанию, чтобы собрать все необходимые документы, а потом в суд. Татьяна говорит, что деньги ей не нужны: просто хочет добиться справедливости.

КП-Новосибирск также направила запрос в областное министерство здравоохранения, чтобы разобраться в данной ситуации.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«КРАЙНИМИ МОГУТ СТАТЬ И БОЛЬНИЦА, И КОНКРЕТНЫЙ ВРАЧ»

Мы спросили у юриста, на что на самом деле может надеется Татьяна. По словам специалиста, здесь имеет место быть несвоевременное оказание медицинской помощи пациенту.

— Здесь есть два пути развития: она может обратиться с гражданским иском к больнице и привлечь областное министерство здравоохранения в качестве соответчика, либо здесь речь будет идти об уголовном кодексе — статья Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В первом случае это будет гражданский иск о компенсации морального вреда за смерть близкого родственника, сумма этой компенсации может составлять от 100 тысяч до 5 миллионов рублей. Пока широкой практики касающейся случаев с ковидом нет, но в целом, в нашем регионе в подобных случаях сумма компенсации составляет около миллиона рублей. Его будет выплачивать либо только больница, либо какую-то часть будет выплачивать минздрав, если суд тоже сочтет, что министерство имеет прямое к этому отношение. Во втором же случае, реальную уголовную ответственность скорее всего понесет какой-то конкретный врач. Наказанием может стать, в том числе, и лишение свободы на срок до трех лет, — пояснила КП-Новосибирск юрист Юлия Стибикина.

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